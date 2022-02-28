ЦБ повысил ставку до 20%

Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых, передает ТАСС. ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и других факторов. Также, по заявлению регулятора, повышение ключевой ставки поможет сохранить финансовую и ценовую стабильность и защитит сбережения граждан от обесценивания

В пресс-релизе Центрального банка говорится, что «внешние условия для российской экономики резко изменились». Регулятор заверяет, что благодаря повышению ключевой ставки удастся «обеспечить повышение ставок по депозитам до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков».

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке на основе оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно целевого показателя, экономического развития на прогнозном горизонте», - говорится в сообщении регулятора.

Накануне Европейский союз согласился заморозить активы Центрального банка России. По данным Европейской комиссии, это затронет около половины международных резервов Центрального банка. Эти меры были приняты в рамках санкций на фоне российской военной операции в Украине. Великобритания также объявила, что запрещает финансовые операции с Центральным банком и Министерством финансов России.

