Центробанк отменил торги в трех секциях Мосбиржи

Банк России, являющийся основным акционером Московской биржи, принял решение не открывать 28 февраля секции фондового и срочного рынка, а также секцию стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«В связи со складывающейся ситуацией Банк России принял решение не открывать сегодня на Московской Бирже секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ», — говорится в сообщении ЦБ.

Режим работы Московской биржи 1 марта будет объявлен на официальном сайте ЦБ до 9:00 мск 1 марта.

В настоящий момент площадка поддерживает сделки на валютном и денежном рынках, а также в секции РЕПО.

Ранее «Эксперт» писал, что об отсутствии утренней торговой сессии на фондовом и фьючерсном рынках 28 февраля площадка сообщала на прошлой неделе. Традиционно утренние торги (дополнительная сессия) начинаются в 7:00 утра по московскому времени. С 28 февраля регулятор также временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по указанию нерезидентов.

