Центробанк сообщил о приостановке валютных интервенций

Банк России приостановил проведение валютных интервенций. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РБК.

«В связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро сегодня интервенции нами не проводились. Правительство объявило решение о введении обязательной продажи 80% экспортной выручки. Эта мера позволит обеспечить равномерное предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке для удовлетворения потребностей импортеров и граждан. При этом мы реализуем ряд шагов, направленных на ограничение вывоза капитала нерезидентами», — приводит слова Набиуллиной агентство.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и других факторов. Также, по заявлению регулятора, повышение ключевой ставки поможет сохранить финансовую и ценовую стабильность и защитит сбережения граждан от обесценивания.

Из-за ситуации на Украине Евросоюз запретил своим гражданам все транзакции с Банком России и лицами, действующими от его имени и по его указанию. Такие же рестрикции ввели США и Япония.