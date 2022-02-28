Центробанк вводит новые меры поддержки рубля

Оперативность, с которой Банк России в последнее время принимает решения по регулированию финансового рынка, говорит о том, что даже введенные жесткие санкции не стали сюрпризом для регулятора. Похоже, что санкционные решения просчитывались заранее, и теперь регулятор действует просто по разработанному шаблону, на каждый ход Запад отвечая своим заранее принятым решением с такими же хорошо просчитанными последствиями.

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Ответом на вчерашние нелегитимные решения Запада отключить некоторые российские банки от системы международных расчетов SWIFT и блокировку активов самого ЦБР стало решение Банка России повысить ключевую ставку до 20% годовых.

Кроме того, ЦБ заявил, что на основании предложений Минфина с сегодняшнего дня экспортеров обяжут продавать 80% валютной выручки. «Исходя из предположений, что мера будет действовать все оставшиеся в этом году 10 месяцев, и норматива в 80%, можно предположить, что сумма обязательной продажи валютной выручки в 2022 г превысит $400 млрд. ЦБ только за первый день интервенций, 24 февраля, продал валюту на 84,8 млрд рублей, то есть примерно на $1 млрд», - посчитали аналитики «ВТБ Капитал».

Возможно, это позволит сбить панику, зарождающуюся на валютном рынке. Так, еще вчера некоторые банки продавали наличный доллар более чем за 150 рублей.

Сегодня на рынке Форекс пара доллар-рубль на некоторых площадках уже с утра уходила выше отметки 110. Однако многие форекс-компании приостановили торговлю рублем, котировки в торговых системах отсутствуют.

На Московской бирже курс российской валюты расчетами «завтра» к полудню ушел выше отметки 100 руб. за доллар.

Банк России также приостановил торги на рынке акций как минимум до 15.00 мск. Решение о начале торгов будет объявлено в 13.00 мск. При этом российским брокерам запрещено исполнять поручения нерезидентов на продажу российских ценных бумаг.

Некоторые эксперты считают, что лучше было бы в ближайшие пару дней вообще не начинать торговлю акциями, чтобы не допустить обвала рынка еще процентов на 50% и защитить средства частных инвесторов, которые в последние несколько лет активно инвестировали в рынок ценных бумаг.

Трейдеры считают, что если даже сегодня торги на рынке акций начнутся, то в случае достижения акциями предельных уровней падения, лимиты расширяться не будут, а торги просто будут остановлены до конца дня.

Политическая истерия вокруг России продолжает нагнетаться, подталкивая западный бизнес к принятию невыгодных для себя решений. Ярким примером этого является заявление BP о продаже 19,75% принадлежащих ей акций «Роснефти». Некоторые эксперты считают, что на такой убыточный для себя шаг BP пошла под нажимом политиков. Пока непонятно, по какой цене и кому будет продан актив. Его покупателями могут стать только ближневосточные или китайские инвесторы. Причем практически наверняка они воспользуются моментом и купят бумаги намного ниже их «справедливой стоимости».

Есть риски того, что Запад пойдет на новые финансовые санкции. В таких условиях покупки акций стоит делать лишь спекулятивно. Наибольший интерес представляют бумаги компаний-экспортеров, не аффилированных с государством.

Мировой финансовый рынок отреагировал на приказ президента РФ Владимира Путина о переводе сил сдерживания российской армии на особый режим боевой службы умеренным негативом. Американские фьючерсы с утра падали более чем на 2%, но постепенно начали отыгрывать снижение. Европейские площадки падают на 2-3%.

Нефть вновь ушла в район $100 за баррель, и это может свидетельствовать о том, что нефтяные трейдеры не закладывают в котировки сценарий серьезных перебоев поставок сырьевых ресурсов из России. В противном случае котировки ушли бы в район $120-130 за баррель.

Исходя из динамики западных фондовых индексов и нефти, крупный капитал пока не верит в начало военного конфликта Россия-НАТО.