Брюссель ответил на призыв Зеленского о немедленном приеме Украины в ЕС

Пресс-секретарь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Эрик Мамер прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского незамедлительно принять страну в ЕС. По его словам. процедура для всех государств остается неизменнной, без исключений.

В понедельник глава Украины обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении страны в ЕС. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

Как отметил Мамер, заявления Урсулы фон дер Ляйен, которые она сделала в воскресенье, не следует понимать буквально. Она имела в виду, что Украина «является европейской страной, и ЕС хочет, чтобы она была в Европе, имея в виду Европу в целом», пояснил представитель главы ЕК.

"Она тогда также уточнила, что есть процесс (вступление в ЕС). И я думаю, что это важный момент", - добавил он.

При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что в любом случае Украина может вести переговоры со странами-кандидатами только на основе мандата от 27 стран-членов ЕС, чего она не получила в отношении Украины.

«В конце концов, это дебаты на высшем политическом уровне для (Европейского) Совета», где государства-члены принимают решения, заявила пресс-секретарь комиссии Ана Писонеро.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил группе журналистов, что между странами ЕС уже существуют давние разногласия по поводу расширения блока.

«В ЕС существуют разные мнения и опасения по поводу расширения», — сказал он группе журналистов.

Он также добавил, что Киев должен будет подать официальную заявку на вступление, прежде чем государства-члены, которым придется единогласно дать зеленый свет членству, смогут выработать свою позицию.