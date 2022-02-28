В Белоруссии завершились переговоры российской и украинской делегаций

В Гомельской области Белоруссии закончились переговоры делегаций России и Украины.

Об этом пишет «Интерфакс». Переговоры проходили за закрытыми дверями и длились приблизительно пять часов.

«Только что закончились переговоры с украинской стороной, которые длились около пяти часов, мы подробно прошли по всем пунктам повестки и нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции», — сказал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Он подчеркнул, что самое главное — стороны договорились продолжить переговорный процесс.

Следующий раунд переговоров состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. «До того времени каждая из делегаций, руководство каждой из делегаций проконсультируется по каждой из переговорных позиций с руководством страны», — сообщил Мединский.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что в ходе встречи определен ряд пунктов, по которым возможно достижение прогресса. «Главный итог, что переговоры состоялись, стороны услышали друг друга. Нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса», — заявил Слуцкий в эфире канала «Россия-24».

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, главной темой встречи стало прекращение огня на Украине. Он сообщил, что стороны «наметили определенные решения».

Как сообщает «РИА Новости», настоящий момент делегации едут в Москву и Киев для консультаций, затем состоится второй раунд переговоров.

В российскую делегацию, помимо Мединского и Слуцкого, вошли заместители глав Минобороны и МИД Андрей Руденко и Александр Фомин. Со стороны Киева в переговорах принимали участие Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, первый замглавы украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что согласился на переговоры с Россией, хотя не верит в их успех. Днем 27 февраля стороны решали, где встретятся делегации: Киев выступал против Гомеля, в то время как в Москве заявляли, что эту локацию предложила именно Украина. В итоге было решено провести встречу у Припяти, на границе Гомельской области Белоруссии и Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.