В ДНР погибли четверо мирных жителей

Четыре мирных жителя погибли в результате обстрелов Горловки Вооруженными силами Украины, ранены 10 человек. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько, передает ТАСС.

«По уточненным данным, в результате сегодняшнего обстрела Горловки со стороны украинских вооруженных формирований число погибших возросло до четырех человек, раненых — до 10 человек», — приводит агентство слова мэра.

Ранее Приходько сообщил, что Горловка с утра оказалась под огнем ВСУ. Массированному обстрелу подверглись поселок шахты 6/7, школа № 15 в поселке Зайцево, а также завод «Кераммаш» в поселке Гольмовский.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, был атакован поселок шахты имени Гагарина на западе Горловки, поселок Зайцево Южное и Пантелеймоновка. По данным начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, многоквартирные дома на западе Горловки получили повреждения, были «прямые попадания в квартиры».

Между тем в Гомельской области завершились российско-украинские переговоры. Встреча продлилась пять часов.

