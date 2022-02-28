В Гомельской области начались переговоры России и Украины

На границе Белоруссии и Украины, в Гомельской области, идут переговоры делегаций России и Украины начались.

Трансляция начала переговоров велась на сайте агентства БелТА, передает ТАСС.

Напомним, российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию входят заместители глав Минобороны и МИД Андрей Руденко и Александр Фомин, а также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Со стороны Киева в переговорах принимают участие министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, первый замглавы украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что согласился на переговоры с Россией, хотя не верит в их успех. Днем 27 февраля стороны решали, где встретятся делегации: Киев выступал против Гомеля, в то время как в Москве заявляли, что эту локацию предложила именно Украина. В итоге было решено провести встречу у Припяти, на границе Гомельской области Белоруссии и Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении на Украине спецоперации в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.