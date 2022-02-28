В России впервые испытали беспроводную квантовую связь

Российские ученые провели успешный эксперимент по беспроводной передаче ключей квантового шифрования с использованием атмосферных оптических систем связи, передает ТАСС. Данные были успешно переданы на расстояние 180 и 3100 метров, сообщает пресс-служба компании QRate.

С этой целью ученые использовали генераторы квантовых ключей, разработанные QRate, а также системы передачи данных, разработанные специалистами Mostcom.

В ходе экспериментов исследователи установили на крыше зданий MTUCI два набора лазеров и приемников фотонов, которые предназначены для обмена квантовыми данными. Они были подключены к российским системам распределения квантовых ключей, после чего ученым понадобилась неделя изучения перспектив использования этой системы при различных погодных условиях, в том числе при наличии тумана, дождя или снега и при разном уровне солнечного света.

Эти эксперименты подтвердили, что российское оборудование позволяло обмениваться ключами шифрования в режиме с квантовой защитой на расстоянии от 180 до 3100 метров в широком диапазоне погодных и атмосферных условий. К концу года ученые планируют организовать еще одно испытание, результаты которого помогут доработать технологию до стадии коммерческого использования.

По словам разработчиков этих систем, это позволит безопасно обмениваться данными любого типа в условиях, когда волоконно-оптический кабель невозможен или коммерчески невыгоден, в том числе при наличии водных преград или между высотными зданиями или мобильными объектами.