В Европе цены на газ поднялись до рекордных значений

Цена на газ в Европе на открытии торгов 28 февраля растет более чем на 35%, передает ТАСС. В настоящее время показатель превышает $1450 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельских фьючерсов на хаб TTF в Нидерландах выросла до $1454 США за 1000 кубометров, или 126 евро за МВтч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены ICE представлены в евро за МВтч).

Рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне того, что США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств объявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц после того, как президент России Владимир Путин в своем обращении к нации 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Решение было принято в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о военной помощи.

