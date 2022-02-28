В Евросоюзе назвали условие разрешения транзакций с ЦБ РФ

Властям государств Евросоюза будет разрешено проводить операции с Центробанком только в случае "строгой необходимости" для обеспечения финансовой стабильности объединения или соответствующей страны, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. Новость публикует агентство РИА Новости.

Согласно пункту 4 статьи 1a опубликованного решения, в ЕС запрещены операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Под запрет попали операции с любыми российскими юридическими лицами, организациями или органом, действующими от имени или по поручению Центрального банка России.

"В порядке отступления от пункта 4 компетентные органы могут разрешить транзакцию при условии, что это строго необходимо для обеспечения финансовой стабильности Союза в целом или соответствующего государства-члена", - говорится в документе.

Страна ЕС должна немедленно проинформировать другие государства-члены и Европейскую комиссию о своем намерении предоставить такое разрешение.

Решение должно вступить в силу в день его публикации в журнале, говорится в документе.