Венные РФ завоевали господство в воздухе над всей Украиной, сообщает Минобороны РФ

Российские военные полностью завоевали господство в воздухе над всей Украиной, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге в понедельник28 февраля.

«Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины», - сказал Конашенков.

Военный подчеркнул, что «с начала операции Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили высокоточным оружием 1114 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 31 пункт управления и узел связи Вооруженных Сил Украины, 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 полевую артиллерию и минометов, 274 единицы специальной военной техники».

Ранее ВС РФ взяли под полный контроль территории вокруг Запорожской АЭС. Территория вокруг «Запорожской атомной электростанции полностью охраняется и контролируется российскими военнослужащими», - сказал Конашенков. По словам официального представителя Минобороны России, персонал АЭС продолжает работы по техническому обслуживанию объектов, а также контролирует радиоактивную обстановку, которая остается нормальной.

