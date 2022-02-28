Военные РФ взяли под контроль Бердянск

Российские войска взяли под контроль город Бердянск в Запорожской области. Новость передает агентство РИА Новости, ссылаясь на сообщение советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщал, что Вооруженные силы РФ 27 февраля блокировали Херсон и Бердянск. Также сообщается, что под контроль взяты Геническ и аэродром Чернобаевка. Военный добавил, что российские войска не наносят ударов по городам и населенным пунктам. Все меры для сохранения жизней мирных жителей принимаются, добавил генерал.

"Бердянск оккупирован врагом, наших войск там не было, город был взят", - сказал Арестович.

21 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращения Донецкой и Луганской Народных Республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы в прямом эфире. 24 февраля в ходе обращения к нации Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Глава государства назвал своей целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые уже восемь лет подвергаются геноциду и обстрелам. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.

Президент также обратился с призывом к украинским военным не выполнять преступные приказы, сложить оружие и разойтись по домам.