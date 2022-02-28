Евросоюз отменил безвизовый режим для обладателей российских диппаспортов

Европейский союз обязал обладателей российских дипломатических паспортов получать визы для въезда на территорию государств — членов ЕС.

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов, передает «Интерфакс».

«Из тех решений, которые есть на бумаге, есть некоторые ограничения. Например, вводится выдача виз по дипломатическим паспортам. Ранее обладатели дипломатических паспортов в безвизовом режиме ездили и с той, и с другой стороны», — цитирует агентство Иванова.

Дипломат отметил, что о полном запрете Евросоюзом выдачи виз гражданам России речи пока не идет. «Это должно быть решение единое, поскольку страны сами не могут такие решения принимать, оно должно быть консолидированным», — пояснил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в Гомельской области начались переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию входят заместители глав Минобороны и МИД Андрей Руденко и Александр Фомин, а также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Со стороны Киева в переговорах принимают участие министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, первый замглавы украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по «демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства «требуют решительных и немедленных действий», поскольку ЛНР и ДНР обратились к России за помощью. Позже в Минобороны РФ подчеркнули, что российские военные не наносили ударов по мирным объектам Украины: военная инфраструктура выводится из строя высокоточными средствами. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.