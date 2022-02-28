Запад лихорадочно ищет замену российскому газу в Европе

Запад, включая Европу, каждый день вводит все новые и новые санкции против России в связи с признанием Донбасских республик и спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины. Евросоюз играет в февральском обострении противостояния с Москвой очень серьезную роль и по активности сейчас даже превосходит США.

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В связи с этим, в Брюсселе не без оснований опасаются, что Россия в ответ на непрерывный поток санкций сократит или вообще прекратит поставки газа в Европу. Поэтому в ЕС сейчас ищут альтернативных поставщиков энергоносителей и, в первую очередь газа, потребность в котором Россия обеспечивает, по некоторым оценкам, более чем на 40%.

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В высокой степени борьба Европы с зависимостью от российского газа сконцентрировалась вокруг Германии, которой газ из России обеспечивал потребность в голубом топливе более чем на 50%. До обострения конфликта вокруг Украины в Берлине мечтали за счет российского газа и пуска в эксплуатацию второй очереди газопровода «Северный поток — 2» стать главным европейским газовым хабом. Однако прошлая неделя кардинально изменила ситуацию. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сначала объявил об остановке сертификации 11-миллиардного газопровода, а затем заявил, что Берлин теперь делает ставку не на российский трубопроводный газ, а на сжиженный газ (СПГ) из США, для которого предполагается построить как минимум два терминала на побережье Северного моря. О финансировании строительства терминалов министр экономики Роберт Хабек, считающий, кстати, что Германия прекрасно обойдется без российского газа, объявил в бундестаге.

Также Германия, которая шла в авангарде перехода к чистой энергетике и отказалась от атомной энергии и угля, на прошлой неделе скрепя сердце объявила о создании запасов топлива для угольных электростанций, которые теперь придется вновь открывать.

«События нескольких последних дней и недель, — заявил канцлер Шольц в бундестаге, — показали нам, что ответственная и нацеленная на будущее энергетическая политика имеет решающее значение не только для нашей экономики и климата, но и для нашей безопасности. Мы изменим ситуацию для того, чтобы преодолеть зависимость от отдельных поставщиков энергоресурсов.»

Больше всех обрадовалась остановке сертификации «Северного потока — 2» Польша, которая призвала, кстати, закрыть и первую очередь этого газопровода, проходящего по дну Балтийского моря.

Италия, сообщает Bloomberg, планирует открыть угольные электростанции, закрытые после того, как Европе в едином порыве начала переходить к чистой энергетике, и на первом этапе этого перехода отказалась от самого грязного вида ископаемого топлива — угля. Что касается газа, то Рим тоже намерен увеличить закупки СПГ у США, а также трубопроводного газа, но не у России, а у Азербайджана, Алжира, Туниса и Ливии.

Отдельные производители электроэнергии уже начали приостанавливать закупки у России некоторых видов сырья, но газ к ним не относится. К примеру, главный в мире производитель ветряной энергии Orsted AS заявил о прекращении закупок российского угля и биомассы для своих электростанций. Датская энергетическая компании также прекращает подписывать контракты с российскими фирмами, но когда дело доходит до газа, в Orsted говорят, что любое решение по нему должно приниматься на политическом уровне Евросоюзом. Гендиректор Orsted Мадс Ниппер объяснил это тем, что прекращение закупок российского газа в отличие от других видов сырья и продуктов может иметь серьезные социальные и иные последствия для европейцев.

В последний день зимы министры энергетики членов ЕС обсудят вопросы энергетической безопасности объединенной Европы.

В перспективе остаться без российского газа и на фоне разговоров европейских лидеров о необходимости ослабления газовой зависимости Старого Света от России европейские энергетические компании наращивают его закупки. Поставки его по газопроводам, проходящим через Украину, несмотря на спецоперацию и боевые действия вплотную приблизились к максимуму по транзитным контрактам так же, как выросли в последние дни поставки по газопроводам через Белоруссию и Польшу.

В минувшую пятницу, 25 февраля, через Украину поступили почти 109,6 млн кубометров. Германия также получила в пятницу и субботу дополнительные объемы газа по газопроводу «Ямал-Европа», который не работал более двух месяцев, потому что не было заказов от европейских покупателей.

Конечно, заказы на российский газ рванули вверх в первый день спецоперации на Донбассе не случайно. Европейские энергетики всерьез опасаются, что санкции ЕС могут негативно повлиять на поставки российского газа в Европу, и стремятся запастись им впрок. Этим объясняется рост заказов почти на две трети — на 62% за один день. Аналитики BloombergNEF и BCS Global Markets подсчитали, что при таком росте заказов российский газ по долгосрочным контрактам будет обходиться дешевле, чем закупка его в европейских хабах.