Эксперт: Shell подорвала свое будущее

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell заявила о выходе из совместных предприятий с «Газпромом» и «Газпром нефтью». Заявлено о прекращении участия в проектах «Сахалин-2» и «Северный поток-2». В западной компании объяснили свои действия несогласием с военной операцией российских властей на Украине.

Напомним, что в «Сахалине-2» Shell имела долю в 27,5%. Также ей принадлежало по 50% Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи», совместных с ПАО «Газпром нефть» предприятиях, созданных с целью освоения группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. Кроме того, деньги Shell были инвестированы в Nord Stream-2.

Санкционное безумие

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«Наше решение уйти — осознанное. Мы не можем и не будем стоять в стороне. Нашей непосредственной задачей является безопасность наших людей в Украине и поддержка наших людей в России», — заявил, комментируя демарш, генеральный директор Shell Бен ван Берден.

Бегство англо-нидерландской компании из России оставило больше вопросов, чем ответов, причем, очевидно, и для самой Shell. Комментируя «Эксперту» ситуацию заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заметил: если выход Shell из «Сахалин-2», Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи» пройдет по понятной схеме, то как компания собралась заканчивать сотрудничество по проекту «Северный поток-2» — до сих пор остается загадкой.

«Более того, мне неочевидно, чем это может грозить. Важен не факт замедления проектов, важно то, какой конкретно механизм вывода будет использован. Например, возьмем «Сахалин-2». Судя по всему, Shell просто продаст свою долю в акционерном капитале какой-то другой компании, скорее всего — это будет «Газпром». Что касается «Северного потока-2», то Shell продала долю в компании-операторе проекта Nord Stream AG 2 «Газпрому» еще во времена обострения другой санкционной истории. Первоначально все участники проекта получали долю в проекте и, исходя из этой доли, в нем участвовали. Но в силу требований ЕС “перестать разрушать общеевропейское единство” европейские компании вынуждены были выйти из проекта и участвовали в нем как инвесторы. Поэтому мне не ясно, как можно сейчас выйти из проекта, будучи в статусе инвестора и уже вложившись в “Северный поток-2”. Они будут деньги забирать? На основании чего? Тут нужны будут документальные основания», — заметил Александр Фролов.

По мнению эксперта, можно было бы предположить, что подобные действия западных компаний — не только Shell, но и ранее отказавшейся от сотрудничества с «Роснефтью» BP — знаменуют следующую волну еще более суровых ограничительных мер. Однако уже и на данном этапе такие демарши показывают «полное безумие» зарубежного бизнеса, говорит Александр Фролов. Сами санкции Европы и США имеют «скрытый», губительный для западных компаний характер. Фактически, крупный бизнес буквально вынуждают выходить из прибыльных проектов.

«Да, «Северный поток-2» в нынешней ситуации — в подвешенном состоянии. Но, например, для той же BP выход из акционерного капитала «Роснефти» — это колоссальный удар. Если мы посмотрим на финансовые результат, то совершенно очевидно, что британцам «Роснефть» нужнее. Даже по активам это выглядит чистым воды безумием, они подрывают свое будущее. Что касается, компании Shell, то она оказалась в кризисе еще в начале 2021 года. Тогда кризисная ситуация была связана с судебными решениями. Shell обязали “озеленится” досрочно к 2030 году. И компания стала активно вкладывать деньги в зеленные проекты. Когда же ей предлагали продать активы, она почему-то отказались. То есть, очевидно, не верила в отказ от углеводородного сырья. Теперь же по Shell выход бьет экономически. Я понимаю, почему это все происходит. Но если посмотреть в общем, то европейцы занимаются какой-то ерундой», — заключил Фролов.

Россия вряд ли сильно пострадает

Выход зарубежных компаний их российских энергетических проектов мог бы поставить вопрос о возможности их дальнейшего активного развития. Так, ранее часть экспертного сообщества высказывала мнение, что в связи санкционной политикой, объем капитальных затрат на реализацию проектов в российской энергетике в течение 2022 года может сократиться на 5-20%.

«Усиление санкционных, регуляторных угроз ограничивает инвестиции в добывающей, энергетической отраслях и транслируется в итоге в формирование дефицитов. Объемы оценочного отраслевого capex будут в ближайшие кварталы сокращены», — заметил в комментарии РИА «Новости» аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

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В то же время, считает ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, на данный момент оценить санкционный ущерб для российской энергетики не представляется возможным. Однако Россия вряд ли сильно пострадает даже от уже озвученных мер.

«США вводили санкции в наиболее общих формулировках. И у них всегда есть куча исключений. Пока непонятно, как будет применяться запрет на поставку современных технологий. Да и у нас в основном сухопутные месторождения, относительно простые, где замену оборудования можно произвести либо на российскую, либо на китайскую продукцию. А у ЕС санкций против добычи вообще нет. Они выступили за ограничения в сфере переработки, но что это значит — неясно. У нас нефтепереработка идет в основном на нашем оборудовании. Что касается модернизации, так она у нас и так на европейском уровне. Что они планируют запрещать?», — заметил Юшков.

Сейчас работа энергетического сектора России не только не заторможена, но и продолжается полным ходом. Более того, поставки газа и нефти за рубеж идут на максимальных значениях. Например, транзит через украинскую территорию достиг более 100 млн куб газа.

Но если одна из сторон все же решит ударить санкциями по энергетике, то это, по мнению Юшкова, может привести к энергетическому кризису глобального масштаба, так как отказ от российского газа «подтащит» за собой и нефть, и уголь. И если Европа захочет перейти на альтернативное газу «черное золото», то попросту не сможет — крупнейшим поставщиком данного вида топлива является опять же РФ.

«Хотелось бы верить, что ограничения в поставки углеводородов являются фантастическим сценарием. Пока мы видим, что энергетика является чуть ли не последним связывающим нас с западом звеном. И американцы, и европейцы пытаются его обходить, везде оговариваются, что даже при санкциях, наложенных на финансовые системы, платежи за поставки энергоресурсам, остаются за скобками. Пока здесь ситуация остается стабильной», — заключил Юшков.

