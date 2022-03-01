Фон важнее переговоров

Умом все прекрасно понимали, что прошедшие 28 февраля на территории Белоруссии российско-украинские переговоры не дадут никакого очевидного и сиюминутного результата. А тем более — успеха. Но не все сводится к логически выверенным конструкциям, и разного рода ожидания у ряда экспертов возникали.

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В то же время, следует понимать, что: объявив о начале спецоперации на Украине, Российская Федерация решилась на чрезвычайно серьезный шаг. Не сумев убедить Соединенные Штаты и европейских соседей в необходимости корректировки нынешних правил игры, Российская Федерация вынуждена была просто взять и обнулить эти правила началом спецоперации на Украине. Что называется, «сыграть в Израиль» — то есть, продемонстрировать готовность решать свои проблемы безопасности самостоятельно. Сыграть «в Эрдогана» — максимально взвинтить ставки и демонстрировать готовность идти до конца. А конец в таком раскладе представляет собой освобождение Украины от нацистско-майданных элит, суд над ними (с демонстрацией всех материалов о преступлениях и даже зверствах украинских наци) и дальнейшее проведение в стране свободных выборов, на которых жители регионов Украины сами, без внешнего давления будут решать будущее своей страны и/или своих областей.

У такой игры — по сути, игры ва-банк — есть одна особенность: в ней категорически нельзя останавливаться на полпути. Нельзя пасовать и отступать. В ином случае и урок не будет преподан, и устаревшие правила не будут демонтированы, а значит все жертвы, которые ради этого сейчас приносит Россия, окажутся напрасными.

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Конечно, отказываться от переговоров нельзя. Переговоры — часть военно-политического процесса. Отказывающийся от них или, как это сделали украинцы, затягивающий этот процесс берет на себя ответственность за продолжение войны и увеличение числа жертв.

Именно поэтому Владимир Путин в диалоге с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что готов вести переговоры.

Пытались тормознуть

Однако на пути у российских планов стоят украинские и западные элиты. Первые понимают, что концом этого пути (с переговорами либо без оных) будет лишение их власти в Киеве с весьма неприятными для большинства последствиями, поэтому не готовы принимать российские условия, касающиеся их отставки.

Что касается Запада, то тут на кону уже не только политические, а в иных случаях и сугубо меркантильные интересы представителей элиты, а стабильность всего западного порядка. Если сегодня дать возможность Москве обнулить сложившиеся после окончания холодной войны правила игры, то завтра по этому пути пойдет, например, Китай, армия и флот которого в последнее время очень активны в районе Тайваня. А это уже слом всей системы международных отношений, основанной на идейно-силовом принуждении подчиняться выставленным Западом правилам.

Именно поэтому Запад и режим в Киеве сыграли на этих переговорах в унисон. Украинская делегация максимально затянула сначала прибытие, а потом уже и начало переговоров, а Евросоюз за время этой затяжки согласовал и принял очередной пакет санкций против РФ и обозначил готовность рассмотреть новые ограничительные меры. Очевидно, Брюссель и Киев рассчитывали, что им удастся запугать российские элиты и лично президента Путина (которые, по мнению некоторых, не ожидали такого санкционного наката) и принудить Москву остановиться на полпути, приняв половинчатые решения, по итогам которых она окажется в тотальном проигрыше.

Однако, встреча закончилась без какого-либо результата, который мог бы затормозить развивающийся на Украине процесс.

«Каждая из делегаций — России и Украины — до второго раунда переговоров проконсультируется по переговорным позициям с руководителями стран. Россия и Украина договорились продолжить переговорный процесс, встреча состоится в ближайшие дни. На переговорах делегаций России и Украины найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции», — заявил Владимир Мединский. В переводе с дипломатического языка на обычный это означает, что стороны лишь обменялись мнениями и разошлись.

Народ понимает Отчасти, благодарить за это нужно украинскую сторону, которая назначила своими представителями людей, не являющихся носителями политической культуры (взять хотя бы руководителя фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давида Арахамию, который еще до встречи стал заочно предъявлять Москве ультиматумы) и не смогла заставить замолчать особо говорливых представителей украинской околовластной элиты. По словам советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, одним из требований украинской стороны был вывод российских войск из Крыма и Донбасса — на что, понятно, Кремль не согласится под угрозой любых санкций. И хотя Арестович потом сам себя опроверг (сказав, что это был не инсайд, а его личное мнение), осадок, что называется, остался.

Но все же главной причиной абсолютной твердости российской делегации стало, по всей видимости, осознание руководством страны широкой общественной поддержки.

В последние дни информационная среда (соцсети и море самых разных информационных, дезинформационных и развлекательных сайтов) забиты украинской пропагандой. Ряд российских СМИ чуть ли не открыто (а некоторое просто открыто) поддерживают Киев, публикуя, пуская в эфир и разгоняя украинские фейки. Считающие себя журналистами-международниками люди подписывают простыни с фразами из серии «война никогда не была методом решения конфликтов». И несмотря на все это, по данным ВЦИОМ от 28 февраля, лишь 22% россиян выступают против или скорее против российской спецоперации на Донбассе, тогда как 68% понимают необходимость ее проведения, называя в качестве причин защиту русскоязычного населения ДНР и ЛНР, предотвращение размещения на территории Украины военных баз НАТО, демилитаризацию и денацификацию. А значит российской власти есть на кого опереться в той стратегии, которую она проводит.

Следующий раунд переговоров обещают через несколько дней. К этому времени они, скорее всего, будут проходить в куда более неприятной для Украины и Запада обстановке. Как минимум на фоне Донбасского котла с самой боеспособной группировкой ВСУ.