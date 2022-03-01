Глава СПЧ призвал российские компании обжаловать в суде выходящие за рамки санкций запреты

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Валерий Фадеев призвал российские компании и организации обжаловать в судебном порядке ограничения и запреты, которые не предусмотрены рестрикциями Запада.

«Сейчас в западном обществе разворачивается кампания по введению дополнительных ограничений и запретов для России, не предусмотренных санкционными актами США и ЕС. Эти ограничения зачастую не имеют под собой правовой основы, ими движет желание испортить жизнь как можно большему числу россиян, а зачастую и интересы бизнеса», — подчеркнул глава СПЧ. Он отметил, что диапазон подобных неправомерных ограничений довольно велик — от несостоявшихся гастролей Большого театра в Лондоне до отмены российского проката фильма «Бэтмен».

«Сомневаюсь, что в контрактах Большого театра с Ковент-Гарден или кинопрокатчиков с киностудиями предусмотрен пункт об отмене мероприятий в случае проведения спецопераций. Не думаю, что эти отмены можно трактовать как следствие форс-мажорных обстоятельств, проведение специальной операции не создает препятствий для показа балета в Лондоне или кинофильма где-нибудь на Дальнем Востоке», — пояснил Фадеев. Он указал на то, что инициатива о расторжении договоров исходит от одной из сторон и не имеет ничего общего с форс-мажорной ситуацией, в частности, пандемией коронавируса. «Полагаю, что российским компаниям следует обратиться в суды и взыскивать со своих контрагентов понесенные убытки», — подчеркнул Валерий Фадеев.

По его словам, отстранение сборных и клубов РФ от международных соревнований выглядит как произвол. Глава СПЧ отметил в частности, что российские сборные по хоккею лишаются возможности сыграть на ближайших чемпионатах мира по требованию федераций хоккея Чехии, Латвии, Финляндии, которые являются конкурентами России. Также советник президента напомнил про молодежный Чемпионат мира 2023 года по хоккею, который должен был состояться в Омске и Новосибирске, и взрослый ЧМ 2023 года, перенесенный из Санкт-Петербурга. «Получается, что инициатива зарубежных федераций нанесет ущерб российским инвесторам и принесет прибыль организаторам перенесенных чемпионатов в других странах. Не удивлюсь, если чемпионаты перенесут в Чехию, Латвию или Финляндию. Под прикрытием гуманистических лозунгов решаются частные бизнес-задачи», — отметил глава СПЧ. По его мнению, у ситуации есть все признаки недобросовестной конкуренции.

Кроме того, по словам Фадеева, московскому «Спартаку», исключенному из 1/8 финала Лиги Европы, следовало бы обжаловать это решение УЕФА. Отмену этапа «Формулы-1» в Сочи глава СПЧ назвал политически мотивированным решением, связанным с нежеланием одной из сторон исполнять свои обязательства, и высказал уверенность в том, что оно должно повлечь судебное разбирательство.

Ранее Валерий Фадеев заявил, что в вопросе моратория на смертную казнь важнее учитывать не членство России в международных организациях, а внутренние факторы. Так он прокомментировал высказывание зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что исключение РФ из Совета Европы и ПАСЕ предоставит хорошую возможность восстановить в стране ряд важных институтов, например, смертную казнь для опаснейших преступников.