Мировые акции: вечерний обвал

Азиатские рынки ценных бумаг во вторник начали переключаться с геополитических на внутренние новости, хотя рост цен на сырье и демонстрировал сохраняющуюся озабоченность. Акции перешли к росту, который смогла поддержать неожиданно сильная китайская статистика.

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Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) Китая в производственном секторе вырос с 50,1 до 50,2. Это не просто превзошло ожидания аналитиков, а было прямо противоположно их предположениям – согласно опросу Reuters, ожидалось снижение этого индекса до 49,9. При этом значения выше 50 говорят о расширении сектора, а ниже – о сокращении. PMI в непроизводственном секторе также вырос – с 51,1 до 51,6.

В результате индекс материкового Китая Shanghai composite поднялся на 0,77%, Shenzhen component прибавил 0,25%, а гонконгский Hang Seng – 0,38%. Японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, а Topix – на 0,54%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,67% после сохранения резервным банком ставки на уровне 0,1% (это соответствовало ожиданиям).

В Индии и Южной Корее торги не проводились из-за праздников. Но в индийской прессе обсуждали удар антироссийских санкций по взаимной торговле, что может отразится и на акциях. Корпорация по гарантированию экспортных кредитов Индии теперь будет утверждать гарантии при поставках в Россию по каждой конкретной операции, а не так свободно, как прежде. При этом отключение крупных российских банков от SWIFT означает, что платежи по контрактам перестают нормально проходить. Здесь ожидают заключения двустороннего соглашения с Россией, аналогичного заключенному с Ираном. Оно не слишком удобно и тоже будет ударом по бизнесу экспортеров, но не таким сильным: речь идет о расчетах в рупиях с предварительным депонированием.

Европа и США паникуют

В Европе ситуация была совершенно иной. Здесь под конец азиатской сессии стали активно обсуждать спутниковые снимки, сделанные американской фирмой Maxar Technologies якобы над территорией Украины. На них, как утверждается, запечатлена мощь российской военной техники. Официальные источники ни с одной стороны ее существования не подтверждали, но для возобновления продаж акций в этом необходимости и не было.

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Заявления Минобороны России о подготовки высокоточных ударов по военной инфраструктуре в Киеве распродажу ускорили. Дело довершили сообщения СМИ о том, что те уже наносятся.

К вечеру Eurostoxx 50 падал на 4,03%, французский CAC 40 – на 3,94%, германский DAX – на 3,59%, испанский IBEX 35 – на 3,48%, австрийский ATX – на 6,86%, OMX Helsinki 25 – на 4,62%.

Американские индексы также снижались. Dow терял вечером более 2%, S&P 500 и Nasdaq – свыше 1,5%.

На товарных рынках, в свою очередь, начался стремительный подъем. Котировки нефти взлетели более чем на 9%. Brent достигла $107,44 за баррель. Пшеница подорожала более чем на 5%. Алюминий и никель прибавили более 3%.

Золото подскочило до $1937,5 за тройскую унцию. Доходность эталонных U.S. 10 Year Treasury, еще в конце прошлой недели превышавшая 2%, во вторник рухнула уже до 1,682%. В другое время можно было бы решить, что ФРС вместо того чтобы поднять ставку на 25-50 б.п., объявила, что внезапно передумала.

И это уже сродни панике. Акции вновь распродаются широким фронтом, хотя отдельные сектора – лидеры падения (например, американские банки) и просматриваются. А деньги все быстрее бегут в активы-убежища.