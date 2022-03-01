Мишустин утвердил состав комиссии по поддержке развития экономики РФ в условиях санкций

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое утверждает состав правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики России в условиях санкций.

Как рассказал глава правительства на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики, комиссия под его личным руководством будет работать в режиме оперативного штаба. Заместителями Мишустина на этом посту стали первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Уточняется, что в состав комиссии включены вице-премьеры Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, помощник главы государства Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев, глава Минцифры Максут Шадаев и министр финансов Антон Силуанов.

Помимо этого, в комиссию вошли первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, руководитель ФНС Даниил Егоров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам Мишустина, за последние годы правительство приняло ряд решений для развития внутреннего производства и поддержания процессов импортозамещения; сейчас необходимо активизировать наработанные инструменты.

Между тем президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ. Согласно документу, из России запрещен вывоз валюты на сумму более $10 тысяч.