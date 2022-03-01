На рынок выходит главный покупатель

Рубль бодро начал сегодняшний день, в первые минуты торгов в паре с долларом уйдя под отметку 90. Основным драйвером роста российской валюты является ожидание скорого увеличения предложения долларов и евро в результате введения обязательной 80-процентной продажи валютной выручки.

Но пока эти деньги на рынок еще не начали выходить, и бодрый бег рублевых «быков» быстро остановился. В середине дня негатива добавили высказывания министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра: «Мы собираемся вести тотальную экономическую и финансовую войну против России. Мы хотим атаковать сердце российской системы».

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Впрочем, какого-то ажиотажного спроса на доллары и евро по ходу торгов не наблюдалось. Решение Банка России запретить нерезидентам выводить валюту из России заставило многих крупных валютных спекулянтов просто уйти с валютной секции Московской биржи.

Они ринулись на мировой рынок Forex, где с полудня началась активная игра против рубля. В результате, на закрытие торгов в Москве на некоторых форекс-площадках за доллар давали 112-113 рублей.

Против рубля встают в позицию нерезиденты, вложения в российские активы которых оказались заблокированными. У них есть рублевые позиции в России, и имеющиеся, «замороженные» на неопределенное время рубли они хеджируют покупкой доллара против рубля. Поэтому такой сильный спрэд между реальным курсом рубля и его котировками на внешнем рынке сейчас нормальное явление, скоро он начнет сокращаться. Но курс рубля на внешних площадках не имеет никакого отношения к реальности.

Триллион в российские акции

Главным событием дня для инвесторов и спекулянтов, грань между которыми очень условная, стало объявление о намерении начать покупки российских акций на 1 трлн рублей за счет средств Фонда национального благосостояния.

Многие эксперты ранее считали ошибочной позицию государства, когда полученные нефтяные «сверхдоходы» инвестировались в госбумаги зарубежных стран, а не шли на развитие отечественной экономики. Скорее всего, часть зарубежных активов ФНБ оказалась заблокированной.

Поскольку резервы ФНБ хранятся в твердой валюте (валютных активах), их продажа за рубли могла бы спровоцировать мощный рост курса рубля. Но с большой вероятностью можно ожидать, что эти действия отразятся лишь на счетах ЦБ: регулятор просто «выдаст» новые рубли, а валюту из ФНБ «зачтет» за то время, когда действует мораторий Банка России на покупку долларов и евро в рамках бюджетного правила.

Однако само решение пополнить «национальное благосостояние» отечественными акциями, позитивно для рынка акций. Правда, пока непонятен сам механизм покупок, сроки их начала и бумаги, которые будут приобретаться.

«Если инициатива будет реализована, можно ожидать, что рынок акций получит мощную поддержку. Само по себе ожидание такого объема покупок способно приводить к существенной переоценке. Триллион рублей соответствует 5 дням торговых оборотов по индексу МосБиржи за 25 февраля 2022 года или 7,5% от free-float индекса МосБиржи. Это существенная величина, влияние может быть ощутимым. Например, стоимость акций, находящихся в свободном обращении, трех крупнейших российских госкомпаний (Газпром, Сбербанк, Роснефть) составляет 4,5 трлн рублей по состоянию на 26 февраля», - посчитали аналитики «БКС Мир инвестиций».

Подобная практика уже была обкатана ранее в период обвала фонового рынка 2008–2009 годов на фоне мирового финансового кризиса, который пришел к нам из США. «Тогда покупались акции Газпрома, Сбербанка, Роснефти, Лукойла, Норникеля, ВТБ, Сургутнефтегаза и др. Всего на эти операции было потрачено около 156 млрд руб. Позже ВЭБ вышел из всех купленных активов, зафиксировав прибыль», — вспоминают эксперты БКС.

Скорее всего, торги на российском рынке акций Банк России разрешит лишь после запуска программы выкупа акций.

Пока же на зарубежных площадках продолжаются масштабные распродажи депозитарных расписок на российские «голубые фишки». В частности, АДР Сбербанка после вчерашнего более чем 70-процентного падения сегодня рухнули еще на 50%. Одна акция Сбера в Лондоне вечером во вторник стоила 12,5 руб, в то время как на закрытии российского рынка в пятницу она котировалась по 131 руб.

Американские фондовые биржи NYSE и NASDAQ вообще приостановили торговлю «российскими» бумагами.