Ретейлеры заявили об отсутствии повышенного спроса на продукты

Российские торговые сети не заметили ажиотажного спроса на продукты первой необходимости.

«Спрос стабилен, ажиотажа нет, цены в магазинах в связи с текущей ситуацией не поднимаются», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы сети «Лента».

В «Верном» также рассказали, что не наблюдают аномально высокого спроса на товары.

Пресс-служба сети «Вкусвилл» отметила, что зафиксирован повышенный спрос на отдельные позиции, однако это не скажется на наличие товаров на полках. «На складах достаточно запасов, и мы принимаем решения об их пополнении соразмерно ситуации», — сообщили в компании.

В компании Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», дисканутер «Чижик») рассказали, что запасов продукции в распределительных центрах и на складах достаточно. Так, запасы гречки, риса, соли, макаронных изделий в ряде регионов составляют от месяца до двух месяцев продаж при текущем уровне спроса.

По словам зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, оптовые цены на крупы, которые являются социально значимой категорей, остаются на стабильном уровне. «Во второй декаде февраля мы отмечали снижение цен на гречневую крупу у многих крупозаводов по причине слабого спроса на данный вид продукции. Заметно дешевел в опте и вьетнамский рис», — рассказал Леонов. По его данным, в настоящий момент средняя оптовая цена гречневой крупы первого сорта составляет порядка 82,1 рубля за 1 кг (в январе — 82 рубля за 1 кг). Рисовая крупа первого сорта стоит около 43 рублей за 1 кг (в январе — 42,3 рубля), пшено первого сорта — 26,3 рубля (против 26 рублей в январе). В то же время эксперт уточнил, что из-за резких колебаний валютного курса сильно подорожает, в частности, упаковка и оборудование, что негативно повлияет на себестоимость производства.

Ранее «Эксперт» писал, что торговые сети в России ограничат наценки на социально значимые товары до уровня в 5%. Это коснется четырех групп социально значимых товаров: молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей «борщевого набора». Речь идет о торговых сетях «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит». При этом отмечается, что ООО «О"Кей» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») вводят ограничения с 1 марта, а Auchan Retail — с 3 марта. Ретейлеры первыми проинформировали ФАС о готовности принять на себя соответствующие обязательства. В ведомстве уверены, что это решение повысит доступность продуктов для граждан. При этом там подчеркнули, что компании приняли его добровольно.