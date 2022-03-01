Сюжет дня: акции российских компаний продолжили падание

Зарубежные санкции негативно повлияли на российские акции. Бумаги отечественных компаний несколько сессий падают на европейских биржах, а на российском фондовом рынке торги и вовсе отменили до 5 марта включительно.

Расписки отечественных компаний на Лондонской бирже во вторник, 1 марта сильно теряли в цене. По расчетам «Финама», акции «Норникеля» снижались -76,75% до 9262,77 рублей, «Газпрома» на -71,32% до 40,49 рублей, «Лукойла» на -43,46% 1093,31 рублей, «Сбербанка» -80,1% до 34,2 рублей и «Сургутнефтегаза» на -51,40% до 9,8 рублей.

Новый период снижения стоимости начался в понедельник, 28 февраля, когда ряд российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT, Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 20%, а президент Владимир Путин ввел ряд ответных санкций для зарубежных компаний.