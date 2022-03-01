В ДНР c начала суток погибли четверо мирных жителей, ранен ребенок

В ДНР за текущие сутки в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четыре мирных жителя. Еще 23 получили ранения.

Об этом рассказал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает ТАСС.

«В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения. Четверо граждан погибли, 23 получили ранения, в том числе ребенок 2012 г. р.», — сообщил он.

По сведениям Басурина, с начала суток ВСУ 28 раз открывали огонь по территории республики с применением реактивных систем залпового огня, 152- и 122-миллиметровой ствольной артиллерии, а также 120- и 82-миллиметровых минометов. Под обстрелы попали районы 30 населенных пунктов. Повреждены более 70 жилых домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе больницы.

По словам замначальника управления, средствами ПВО Народной милиции 1 марта были уничтожены две украинские ракеты.

Сообщается также, что командующий группировкой «Восток» Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль получил тяжелые ранения и эвакуирован из Мариуполя. «Тяжелые ранения генерал получил в результате несогласованных действий военнослужащих ВСУ и отдельного отряда "Азов" 12-й бригады НГУ (Нацгвардия Украины). При попытке проехать беспрепятственно один из блокпостов по машине Содоля был открыт огонь», — рассказал Басурин.

Кроме того, он сообщил о ликвидации командира 53-й бригады полковника Дмитрия Титенко. Также стало известно, что убиты командующий группировкой «Север» ВСУ бригадный генерал Дмитрий Красильников и офицеры его штаба. «В результате успешных совместных действий Вооруженных сил Российской Федерации и Народной милиции ДНР и ЛНР сегодня был уничтожен штаб оперативно-тактической группировки "Север". Большинство офицеров штаба погибли. По данным нашей разведки, также среди погибших командующий ОТГ "Север" генерал Красильников», — приводит агентство слова Басурина.

«Подразделения националистов в Донецкой и Луганской областях остались без управления», — подчеркнул представитель Народной милиции ДНР.

СКР возбудил два уголовных дела по фактам минометных обстрелов территорий Донбасса. «Следственным комитетом РФ продолжается фиксация всех преступлений ВСУ и нацбатальонов в отношении гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик. По указанным фактам Следственным комитетом РФ возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")», — говорится в сообщении ведомства.