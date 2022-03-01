Власти Украины допустили нанесение превентивного ракетного удара по Белоруссии

Власти Украины допустили нанесение превентивного ракетного удара по территории Белоруссии. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности страны Алексей Данилов, передает «РИА Новости».

«По необходимости, если будет принято решение Верховным главнокомандующим сделать это, оно будет принято», — заявил Данилов.

На территории страны находятся российские Вооруженные силы, которые прибыли туда на учения «Союзная решимость-2022». По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, они нанесли удар по украинским позициям 24 февраля. Белорусский лидер отметил, что российские ракеты уничтожили военные силы Украины, которые собирались напасть на Белоруссию.

Ранее «Эксперт» писал, что Александр Лукашенко сообщил о приведении средств противовоздушной обороны Белоруссии в готовность. Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, он отметил, что это необходимо для того, «чтобы не допустить ударов в спину российским войскам». Лукашенко рассказал, что министр обороны страны доложил о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами. «По-другому мы не можем. Мы постоянно ждем провокаций от западных партнеров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере», — пояснил президент. Он подчеркнул, что Минск не участвует в боях на территории Украины и не планирует это делать.