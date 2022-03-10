Большая энергетическая игра пошла по новым правилам

Президент США Джозеф Байден подписал 8 марта указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и любые инвестиции в российский ТЭК. К ввозу запрещены сырая нефть, нефтепродукты, масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ (трубный газ за океан, естественно, из России не поставляется), уголь и угольная продукция.

Энергетическая рестрикция ожидалась давно, но до последнего не утихали споры о её неизбежных отрицательных последствиях. В 2021 году российские нефть и нефтепродукты помогли Штатам пережить введенное ими эмбарго на поставки из Венесуэлы. Импорт из РФ существенно возрос, его доля достигла 7,9%.

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Для производства бензина на НПЗ, распложенных на Восточном побережье, необходимо в загружаемое сырье добавлять до 10% тяжёлой, сернистой нефти. Ее поставщиками на мировой рынок как раз являются Венесуэла и Россия.

Не случайно, еще на стадии вербального, а не реального, эмбарго бензин в Америке стал неуклонно дорожать. В начале марта на большинстве АЗС он стоил в среднем $4,17 за галлон (3,75 л). На Аляске — более пяти долларов. Если кривая продолжит стремиться вверх, под угрозой существенного сокращения окажутся грузовые автоперевозки. А это прямой путь к дальнейшему росту инфляции в США, и так уже достигшей рекордных 7,5%. Увеличение нефтяных цен наверняка внесет свою лепту в торможение заокеанского экономического роста.

По расчетам Международного энергетического агентства, доля России в глобальном нефтяном рынке — 12%. Полностью восполнить её в случае гипотетического всеобъемлющего эмбарго в течение ближайших двух-трёх лет невозможно. Даже при увеличении добычи в странах Персидского залива и США.

Вице-премьер Александр Новак 7 марта предупредил, что западные запреты могут довести и до $300 за баррель. А это грозит глобальной рецессией, в том числе и в США.

В Вашингтоне эту опасность вполне осознают. По информации Wall Street Journal, Белый дом «безуспешно» пытался организовать телефонные переговоры Джо Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и шейхом ОАЭ Мухаммедом бин Зайедом. Но арабские лидеры отказались говорить с американским президентом. Хотя на прошлой неделе они пообщались с Владимиром Путиным. Фактически Эр-Рияд и Доха не готовы ускоренно выходить из ограничений добычи нефти, согласованных в 2020 году странами ОПЕК+.

Впрочем, США несколько повезло.

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Утром 9 марта нефтяные котировки в США и Великобритании пошли вверх, отреагировав на введение американского нефтяного эмбарго. Но днем цены на нефть эталонных марок перешли к снижению. Повлияли данные Американского института нефти (API) об увеличении нефтяных запасов в стране к 4 марта. Они выросли на 2,8 млн баррелей. И это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали как раз снижения запасов. Вдобавок, появились сигналы о том, что договоренность с ОАЭ американцами все же достигнута, хотя они и напоминают замену желаемым действительного.

10 марта ситуация может развернуться в противоположную сторону и тогда рост нефтяных цен возобновится. Эксперты The Wall Street Journal все же ожидают снижения запасов нефти на 400 тыс. баррелей, бензина — на 1,9 млн баррелей и дистиллятов — также на 1,9 млн баррелей.

Днем же 9 марта стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $126,14 за баррель, что на $1,84 (1,44%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила в это же время $121,4 за баррель, что на $2,3 (1,86%) меньше итогового значения предыдущей сессии.

Европейская половинчатость

Правительство Великобритании также 8 марта объявило об отказе от российской нефти и газа уже к концу этого года. Островная энергетика, в отличие от континентальной, в меньшей мере зависит от импорта российских углеводородов. По газу — на 4%. Поэтому поставленная премьером Борисом Джонсоном задача выглядит, на первый взгляд, выполнимой. Тем более, что компании BP и Shell уже отказались от закупок российской нефти на спотовом рынке.

Напомним также, что эти компании также вышли из всех совместных с Россией проектов. BP заявила о продаже своего пакета акций «Роснефти» (19,75%), Shell вышла из проекта «Северный поток — 2».

Правда, продать кому-нибудь пакет российских акций британской компании явно не удастся. Даже китайцы не спешат. Кстати, «Роснефть» сообщала, что в прошлом году англичане получили $640 млн дивидендов. Кроме того, с акциями они теряют 47% своих нефтяных запасов.

А вот Европейская комиссия (ЕК) пока выступает куда скромнее. План по избавлению от энергетической зависимости, опубликованный 8 марта, исходит из того, что ЕС сможет на две трети сократить потребление газа из России к концу этого года. Однако полностью отказаться от российского газа, нефти, нефтепродуктов и угля намечено только к 2030 году. Что на самом деле сделать будет не просто, несмотря на развитие ВИЭ.

В 2021 году, по данным самой же ЕК, 45% импорта газа только в страны-члены ЕС приходилось на Россию (155 млрд кубометров). Еще 23% — на Норвегию. 9 марта премьер Норвегии Йонас Гар Стёре предупредил, что больше его страна поставить не сможет.

12% импортируемого газа приходится на Алжир. 6% — на США (в январе-феврале с.г. эта доля несколько возросла после переориентации газовозов с СПГ из Азии в Европу). 5% — на Катар.

Россия до нынешнего кризиса оставалась и крупнейшим экспортёром в Евросоюз сырой нефти — 27% и угля — 46%.

Надежды еврокомиссаров построены не столько на дополнительной выработке энергии (ВИЭ зачастую подводят из-за, например, штиля), сколько на всеобъемлющей экономии. Если сейчас ЕС потребляет 500 млрд кубометров газа в год, то к 2030 году этот объем планируется сократить на 155 млрд кубов. Именно столько и было поставлено из России в 2021 году. При этом первые 100 млрд кубов постараются не закупить уже в этом году.

Заместитель главы ЕК Франс Тиммерманс отметил, что прежде всего необходимо улучшать энергоэффективность зданий: снижение температуры во всех домах ЕС на 1 °С (в жилых помещениях сейчас 22 °С) может сэкономить до 10 млрд куб. м газа. А также, все же развивать возобновляемые источники энергии: на 2022 год намечено до 25% потребления в ЕС покрыть за счет солнечной генерации.

Кроме того, остается надежда приобрести в этом году дополнительные 50 млрд кубов СПГ. А также — обеспечить летом заполняемость ПХГ на 90%. Сейчас — менее 27%.

План ЕС, заметим, разработан в основном на основе рекомендаций МЭА, которые были опубликованы 3 марта. Аналитики МЭА, а вслед за ними еврокомиссары уяснили, что сдержать в этом году рекордный рост газовых цен и соответственно цен на электричество, сокращая поставки газа из России, невозможно. Поэтому, придется потратить на поддержку наиболее уязвимых групп населения и мелкий бизнес значительные бюджетные средства. По расчетам МЭА, не менее 200 млрд евро.

На этом фоне поставки газа «Газпромом» продолжаются в штатном режиме, в том числе в полном контрактом объеме по территории Украины. Правда, вечером 9 марта Павел Сорокин, замминистра энергетики РФ сообщил о письме в «Газпром» «Оператора ГТС Украины». В документе указывается, что четыре газоперекачивающие станции находятся под угрозой аварии. Сорокин успокоил потребителей газа, заявив, что половина этих станций — Новопсков и Купянка — уже находятся под контролем российских войск. Остальные — под украинским. И именно украинская сторона ответственна за штатный режим газового транзита.

Цены на газ, по-видимому, в результате не слишком радикального плана ЕК, все же немного снизились. Если накануне они приближались к $3900 за 1 тыс. кубов, то 8 марта на лондонской бирже ICE они составили $2336. 9 марта цена снизилась еще на 14%. Стоимость апрельского фьючерса на нидерландском хабе TTF 9 марта находилась на уровне $2090,6 за одну тыс. кубометров. Однако последние известия от украинской ГТС наверняка вызовут 10 марта новый ценовой всплеск.

Русский ответ

Запад объявил России экономическую войну и «ведет её», признал 9 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пора ускорять принятие ответных мер.

Владимир Путин 8 марта подписал еще один указ о противодействии санкциям. На этот раз он наделил правительство «полномочиями запрещать или ограничивать вывоз и ввоз продукции, оборудования, комплектующих и материалов в условиях недружественных действий со стороны ряда государств и сформировать перечни таких товаров».

9 марта премьер Михаил Мишустин обсудил разрабатываемые антисанкции на заседании кабинета министров. Он заявил, что меры противодействия позволят «обеспечить экономическую безопасность нашей страны, гарантировать бесперебойную работу промышленности и сельского хозяйства».

Список антисанкций пока не представлен. Они пока обсуждаются. Но, по словам Мишустина, правительственные постановления с их перечислением будут публиковаться в течение ближайших дней. Впрочем, запрет на заходы в российские морские порты судов из стран-санкционеров Мишустин 9 марта уже озвучил.

Однако, самый животрепещущий вопрос — будет ли Россия перекрывать газовый кран Европе? Александр Новак 7 марта предупредил, что мы «пока» не останавливаем «Северный поток 1» (мощность 55 млрд кубов в год). Трубопровод работает с превышением 100% мощности. Но нас к этому усиленно подталкивают.

Если прекратить газовый экспорт прямо сейчас, то экономика ЕС окажется на краю катастрофы. И дело не только в том, что нечем будет топить на электростанциях и счета на электричество и тепло станут для большинства просто неподъемными. Главное — начнут останавливаться энергоёмкие предприятия металлургии и химии. Производство, например, минеральных удобрений становится нерентабельным, когда цены на газ превышают даже $1000 за тыс. кубов.

При этом Россия является и крупнейшим в мире экспортером минеральных удобрений, обеспечивая до 40% мирового рынка. Экспорт удобрений, кстати, сейчас приостановлен на 2 месяца, но не из-за санкций, а для обеспечения собственного сева.

При ухудшении ситуации Европа может столкнуться с дефицитом удобрений, а значит и продовольствия. Это только один, хотя и выразительный пример тех взаимосвязей, которые подвергнутся и уже подверглись испытаниям в ходе нового, особо напряженного тура большой энергетической игры, ведущегося к тому же по новым правилам.