Инфляция обвалила акции в Европе и США

Уже январская инфляция выглядела шокирующе для американцев — 7,5%. Многие просто не могут припомнить таких темпов роста цен за всю свою жизнь: это был максимум с февраля 1982 года. Но теперь рекорд сдвинулся еще на месяц в прошлое — в четверг Минтруда США объявило, что в феврале инфляция составила 7,9%. Это максимум уже с января 1982 года.

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И на фондовом рынке прекрасно понимают, что это далеко не конец. За счет одного лишь продолжающегося роста цен на бензин и дизтопливо (а они на днях обновили исторический максимум июля 2008 года) к инфляции марта может добавиться порядка 1 процентного пункта. Но это, как отмечают американские аналитики, еще не считая роста цен на другое сырье и вторичных эффектов.

Цифры инфляции около 9% соответствуют временам тяжелейшего периода в американской экономике — эпохе стагфляции. В прошлый раз они фиксировались в 1981 году. Тогда (как, впрочем, и в 1982 году) тянулась одна из самых протяженных рецессий в истории США, а фондовые брокеры, как некоторые из них позднее рассказывали, всерьез подумывали о том, чтобы бросить бесперспективный бизнес.

Неудивительно, что президент Джо Байден решил объясниться с американцами. Виновата во всем, естественно, оказалась Россия.

«Сегодняшний отчет [Минтруда] об инфляции является напоминанием того, что бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен и семьи [в США] начинают ощущать последствия повышения цен [из-за президента РФ Владимира] Путина. <...> Как я говорил с самого начала, у нас будут издержки внутри страны, поскольку мы вводим калечащие санкции в ответ на необоснованную войну Путина», — цитирует ТАСС письменное заявление президента США.

Тональность заявления свидетельствует о том, что Белый дом уже не ждет быстрой победы над инфляцией. И в самом деле, задача стоящая перед ФРС, — совершить «мягкую посадку», снизив инфляцию и не вызвав рецессию — сейчас выглядит почти невыполнимой. На следующей неделе регулятор будет принимать решение по ставке. Рынок почти уверен, что он поднимет ее на 25 б.п. — в диапазон 0,25-0,5%. На инфляцию в 8-9% это не слишком повлияет.

Двузначных ставок, как в 1981 году, ФРС сейчас себе позволить не сможет. Ей остаются небольшие повышения на каждом заседании (срочный рынок ждет ставку через год где-то между 1,5% и 2,5%). Есть более мощный ход, к которому регулятор также прибегнет — сокращение баланса. Но достаточно резко уменьшить его он тоже не сможет из боязни рецессии. Возвращение к стагфляции в такой ситуации выглядит вполне вероятным, так что и оперативные поиски виноватого вполне понятны.

Тем более что антироссийские санкции и в самом деле способствуют взлету цен, часть как причин инфляции, так и факторов, способствующих рецессии, ФРС слабо подконтрольны. Мировые цены на сырье вполне могут продолжать расти из-за сбоев поставок. А в Европе, экономика которой выглядит более уязвимой, рецессия и стагфляция могут начаться даже раньше, что повлияет и на США.

И в четверг ЕЦБ, сохранив ставку, сделал «ястребиные» заявления, также надавившие на рынок. Он сообщил, что поэтапно свернет пакет мер стимулирования уже в третьем квартале. При этом он оставил открытой дверь для повышения ставки до конца 2022 года.

Все это для того, чтобы сдержать растущую инфляцию, прогноз который в еврозоне был резко повышен из-за событий на Украине. И они же, по оценкам ЕЦБ, ведут к замедлению экономики.

Неудивительно, что на фоне таких новостей упали гособлигации как в США, так и в Европе. Доходность (она меняется обратно пропорционально котировкам) U.S. 10 Year Treasury c минимумов дня на 1,911% подскочила до 2,02%. У десятилетних германских Bund она удвоилась относительно нижней точки торгов — с 0,151% до 0,34%.

Европейские акции отреагировали на все это уверенным падением, тем более что и сырье возобновило свой рост, прервавшийся было накануне. Германский DAX закрылся на 2,93% ниже среды, французский CAC 40 упал на 2,83%, а итальянский FTSE MIB — на 4,2%. Основные американские индексы вечером также снижались на 1,2-2,1%.