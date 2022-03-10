IT-компании ринулись в Россию

Как заявил замглавы Минцифры Максим Паршин в эфире телеканала РБК, после принятия мер поддержки IT-отрасли число заявок на аккредитацию IT-компаний в России многократно выросло. По словам чиновника, Минцифры и Российский фонд развития информационных технологий будут работать с каждым обращением отдельно.

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«Число заявок на аккредитацию увеличилось в 100 раз. С 10 до 1000 в день, примерно такая динамика. Мы за последние несколько дней, с начала марта, приросли почти на 4 тысячи аккредитованных компаний», — сообщил замминистра.

Кроме того, по словам Паршина, уже более 800 компаний воспользовались формой обратной связи для технологического бизнеса на портале Госуслуг «За эти праздничные дни, за три дня больше 500 обращений, сегодня за полдня — 329», — уточнил он. — Чаще всего компании жаловались на отсутствие ресурсов для развития новых направлений и продуктов».

2 марта премьер-министр Михаил Мишустин объявил, напоминает «Интерфакс», что в рамках нового пакета мер поддержки все IT-компании на три года освободят от налога на прибыль и проверок, а их сотрудники получат отсрочку от призыва. Кроме того, разработчикам мобильных приложений и организациям, занимающимся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений, предоставят налоговые преференции. IT-компании также смогут получить льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, а их сотрудники — оформить льготную ипотеку.

В сложившихся условиях экономике России нужно дать мощные стимулы для развития, снять все возможные ограничения и минимизировать давление, отмечает руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов, политолог. Для IT-отрасли первыми приняли пакет послаблений и это логично: действовать быстро, пока «айтишники» не уехали заграницу в поисках лучшей жизни, ведь специалисты этой отрасли действительно могут трудиться в любой точке мира.

Раньше IT-компании не проходили аккредитацию, потому что они от государства не зависят и им лишние коммуникации с властью не были нужны, напоминает политолог. Теперь же, когда государство предлагает компаниям отрасли активные меры поддержки, очевидно, что они им рады и меры правительства однозначно дадут эффект — предотвратят отток специалистов за рубеж.

Следующим шагом, предполагает Никита Донцов, станет принятие более масштабных мер по либерализации условий экономики, для разных ее отраслей. Дать возможность людям работать и зарабатывать, занимать пустые бизнес-ниши — это может сохранить занятость населения, укрепит рубль, поддержит внутренний рынок. От решительности правительства сейчас будет зависеть многое. Из-за внешнего давления мы можем оказаться в экономической депрессии, если не сделать серьезные шаги по упрощению ведения бизнеса, чтобы получить быстрорастущий позитивный рынок, который перекроет все социальные неурядицы.

Но вообще, обращает внимание управляющий партнер KCG Анастасия Кучерена, в каждой новости есть две стороны медали. С одной сторон, рост заявок на аккредитацию в ИТ-секторе, безусловно позитивное явление, однако дальше возникают вопросы. Главные вопросы: как будут работать ИТ-компании в условиях дефицита «железа» и софта, как быть с кредитами для бизнеса, с международными расчетами?

И если с софтом и железом «айтишники» разберутся сами, полагает эксперт, то кредитование бизнеса и доступ к международным платежам — все же забота государства. Получить кредит на развитие бизнеса было квестом еще в прежнние времена, что уж говорить о сегодняшнем, замечает эксперт. Что же касается международных платежей, здесь явно необходимо вносить изменения в законодательстве о криптовалюте, считает Анастасия Кучерена. Этим инструментом пользуются, пожалуй, все представители сферы.

Кроме того, добавляет она, необходимо произвести либерализацию во всех сферах бизнеса, а не только в ИТ, оперативно перестроив внутреннее потребление на других внешних поставщиков. Только быстро перестроив всю экономику, у нас получится выйти из сложившейся ситуации. Иными словами, помощь ИТ-сектору — это хорошо, но помогать надо всем. Иначе тот же ИТ-сектор не сможет эффективно функционировать.