Кабмин представил перечень товаров и оборудования, которые запрещается вывозить из России до конца 2022 года

Правительство РФ определило перечень ранее ввезенных в Россию из-за границы товаров и оборудования, которые до конца текущего года запрещается вывозить из страны.

«В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура — всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели», — говорится в сообщении кабмина.

Также принято решение об ограничении вывоза из России некоторых видов лесоматериалов. «Он запрещен в государства, совершившие недружественные действия, по утвержденному перечню. Это решение будет также действовать до конца года», — указывается в пресс-релизе.

Уточняется, что вывоз обозначенных в списке товаров временно ограничен во все страны, кроме государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Абхазии и Южной Осетии, в отношении которых будет действовать особый разрешительный порядок вывоза, утвержденный отдельным правительственным постановлением.

Разрешения на вывоз товаров в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию будут выдаваться Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды.

Ранее «Эксперт» писал, что производителей и импортеров медицинских изделий обязали сообщать об уходе из России за шесть месяцев. Поясняется, что новая норма вводится «в целях недопущения возникновения дефектуры медицинских изделий или риска ее возникновения в связи с введением в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, а также в целях недопущения создания угрозы жизни и здоровью граждан».