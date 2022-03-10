Китай отказался поставлять запчасти российским авиакомпаниям

Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей для самолетов, перевозчики самостоятельно будут искать их через другие страны, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов в кулуарах конференции MRO Russia & CIS, передает ТАСС.

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«Насколько я знаю, обратились в Китай, они отказали. Поиск будет продолжен через другие страны, возможно через Турцию или Индию. Каждая компания будет сама договариваться», — ответил Кудинов на вопрос о ситуации с техобслуживанием самолетов и ввозом запасных деталей.

Он также отметил, что в государственном реестре гражданских воздушных судов в конце февраля было зарегистрировано 176 самолетов: 21 самолет «Ютэйр» уже получил сертификат летной годности, 38 самолетов «России», два самолета «Ижавиа», 27 самолетов «Победы» и 80 «Аэрофлота». В российский реестр также переведены новейшие самолеты «Аэрофлота» Airbus A350, добавил Кудинов.

По словам представителя Росавиации, российские авиакомпании планируют вернуть часть самолетов лизингодателям, при этом они сами решат, какие именно самолеты возвращать.

Ранее «Эксперт» писал, что санкции, наложенные на российскую авиационную отрасль, вошли в число наиболее сильных в ряду прочих, введенных против других секторов экономики. Фактически предпринята попытка изъять у авиакомпаний значительную часть самолетного парка, а остальные воздушные суда иностранного производства поставить на бетон. Авиастроителей, в свою очередь, решено лишить поставок комплектующих для производства самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21 и тем самым остановить производство воздушных судов, которые могли бы заменить утраченные иностранные самолеты.