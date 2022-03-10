Кремль: любой, кто будет атаковать военных РФ на Украине с оружием в руках, станет целью

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов прокомментировал решение украинских властей разрешить местным жителям атаковать с оружием в руках российских венных.

По словам представителя Кремля, любой, кто будет атаковать наших военных на Украине с оружием в руках, станут целями, передаёт ТАСС.

«Если кто-то с оружием в руках будет атаковать наших военных, то они тоже станут целями, конечно», – предупредил пресс-секретарь Владимира Путина.

При этом он напомнил, что с самого начала специальной операции президент РФ Владимир Путин призвал всех сложить оружие.

«Это как раз и станет гарантией того, что никто ни по кому не будет стрелять, и это ожесточенное вооруженное сопротивление, которое оказывают националистические батальоны – бандеровцы, бандеровские батальоны, вот это вынуждает вести ответный огонь», –резюмировал Песков, добавив, что целями для российских военных являются все, кто оказывают вооруженное сопротивление.