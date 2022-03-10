Курс рубля вырос второй раз с начала военной операции

Торги на российском валютном рынке проходили сегодня спокойно. После очень волатильного открытия и достижения нового исторического рекорда на уровне 126 руб. за доллар, рубль начал понемногу укрепляться.

При этом объемы торгов выросли по сравнению со вчерашним днем примерно на 50%. Некоторые валютные трейдеры предполагают, что на рынок вышел увеличенный объем валютной выручки. Пока, впрочем, остается непонятным, был ли это «разовый выход» валюты по какому-то крупному контракту, или же российские экспортеры и их контрагенты научились проводить платежи в условиях санкций.

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В результате курс российской валюты расчетами «сегодня» вырос к доллару на 2,85%, до 117,9 руб. за доллар. Это стало вторым дневным ростом рубля с начала военной операции на Украине. На Форексе рубль тоже укрепился — почти на 5%, но там в рубль верят меньше: за единицу американской валюты предлагают около 130 рублей.

Нет никаких сомнений в том, что Банк России будет принимать дальнейшие меры для укрепления курса рубля, поскольку девальвация сейчас является главной причиной ускорения инфляции. За неделю с 26 февраля по 4 марта рост цен составил 2,2%, а с начала года достиг 10,4% в годовом исчислении.

Впрочем, по этому показателю нас пытаются догнать Соединенные Штаты, где Индекс потребительских цен (CPI) в феврале достиг 7,9%. На этой новости мировые фондовые рынки пошли вниз после вчерашнего бурного роста: американские индексы падают более чем на процент, европейские — более чем на 2%.

«Инвесторы постепенно осознают последствия текущего кризиса экономических отношений. Многие компании лишаются значительной части своего бизнеса, — отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. — Наиболее сильные потери были в секторах автомобилестроения,

банковского бизнеса и розничной торговли. Бумаги пивоваренной Carlsberg теряли 3,5% на неясных перспективах крупного российского рынка. В акциях Hugo Boss падение более 4,5% — также на новостях о приостановке деятельности в РФ».

Крупный капитал опасается, что ФРС США в условиях потери контроля над ростом цен будет вынуждена более быстрыми темпами ужесточать денежно-кредитную политику — в том числе повышать ставки. При этом далеко не факт, что такие меры регулятора приведут к остановке роста цен на сырье, который является главным драйвером инфляции на Западе.

Что же касается торгов ценными бумагами в России, то Национальная ассоциация участников фондового рынка, объединяющая российских брокеров, призвала монетарные власти возобновить торги акциями и облигациями. При этом НАУФОР считает важным, говорится в обращении, «предоставление Банком России в случае необходимости дополнительной ликвидности центральным контрагентам для того, чтобы избежать переноса последствий неисполнения обязательств отдельных участников рынка на остальных его участников». Это говорит о том, что профучастники видят риск возникновения кризиса неплатежей на рынке ценных бумаг.

Не исключено, что Банк России начнет понемногу возобновлять торги на фондовом рынке в понедельник, а может быть даже и завтра.

Вчера президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий инвестировать 1 трлн руб. из средств Фонда национального благосостояния в российские акции и облигации. Таким образом, есть все законодательные нормы для начала сильнейшей в истории финансовой поддержки российского фондового рынка.