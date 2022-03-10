МЭР: специалисты из иностранных компаний без работы не останутся

Проблема потенциального увольнения сотрудников иностранных компаний, которые заявили о своем уходе с российского рынка из-за санкций, встала довольно остро. Российские власти, понимая, что на улице может оказаться огромное количество специалистов, взялось за решение этого вопроса.

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Дорожка в общем-то оказалась проторенной: если экономику от ухода иностранцев будут защищать при помощи национализации и продажи новым собственникам предприятий, то сотрудников будут просто переводить во вновь образованные организации.

Ситуацию разъяснили в Минэкономразвтия РФ. Министерство предлагает вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25% которых принадлежит иностранным лицам. «Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ. Согласно документу, внешняя администрация может быть введена, если в нарушение требований законодательства РФ управление деятельностью организации руководителем или иными органами управления, включая акционеров, было фактически прекращено», — приводит ТАСС заявление пресс-службы МЭР.

В министерстве подчеркнули, что правительство РФ таким образом намерено сохранить рабочие места в иностранных предприятиях, заявивших о приостановке или прекращении деятельности в России. Внешнее управление, согласно плану МЭР, смогут осуществлять ВЭБ.РФ, либо Агентство по страхованию вкладов, если речь идет о финансовой организации.

Процесс будет достаточно быстрым. В первую очередь, он затронет компании, которые официально ушли с российского рынка. Одним из факторов, свидетельствующих о том, что компания покинула Россию, является выезд ее руководства за пределы страны, начиная с 24 февраля, а также выведение из по юрисдикции РФ имущества организации, делающее невозможным исполнение ею своих обязательств.

«Для введения внешнего управления в организации в арбитражный суд Москвы с заявлением сможет обратиться любой член совета директоров или ФНС по решению Межведомственной комиссии при Минэкономразвития. В свою очередь, в комиссию сможет обратиться ФНС, Роструд, глава или прокурор субъекта РФ по месту нахождения организации, либо руководитель отраслевого ФОИВа», — пояснили в МЭР. Через 3 месяца после введения внешнего управления пакет акций уже новой компании будет выставлен на торги. Преимущественное право покупки получит покупатель с аналогичным видом бизнеса.

Что же касается сотрудников, то для нового собственника будут установлены обязательные требования: сохранение не менее 2/3 рабочих мест и продолжение деятельности, которую ведет организация на территории РФ, не менее 1 года. «В течение этого времени за выполнением обязательств будет следить внешняя администрация, которая сможет расторгнуть договор в случае нарушения этих условий и провести новые торги», — подчеркнули в министерстве.

Санкции недружественных стран, направленные против нашего государства, могут привести к существенной деформации рынка труда России, заявил «Эксперту» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Наметившаяся тенденция на снижение безработицы рискует быть переломлена. Перспектива ухода иностранных компаний вызывает серьезные опасения относительно возможностей отечественной экономики «поглотить» высвобождающуюся рабочую силу. Причем исход имеет место во всех важнейших секторах хозяйственной системы: от автомобилестроения и IT-компаний до торговых сетей и структур общественного питания.

Трудоустройство профессионалов из IT-сферы не является проблемой ввиду сохраняющегося и крайне высокого дефицита на специалистов в данной области, считает эксперт. Однако для большинства работников поиск работы может растянуться на многие месяцы. Проблема пока существует в перспективе, поскольку предприятия еще не увольняют своих сотрудников и выплачивают им какие-то деньги.

Собственно говоря, сами компании, заявившие о сворачивании деятельности в России, вряд ли испытывают радость от своих решений. Финансовые потери неизбежны прежде всего от недополученной прибыли. Так, для IKEA российский рынок — это 8% от всей общемировой выручки.

Колоссальные расходы ожидают иностранцев и в связи с непосредственной ликвидацией бизнеса, полагает Анатолий Гожий. Понятно, что все эти действия носят вынужденный характер. Они предприняты под давлением собственных правительств и под влиянием общественного мнения в своих странах. Поэтому в большинстве случаев речь идет о приостановке работы. Бизнес будет выжидать и искать способы остаться в России. Однако вероятность негативного развития ситуации достаточно велика. В этом смысле исполнительная власть и наши законодатели вполне своевременно озаботились проблемой.

Следует учитывать, что закрытие большого количества крупных предприятий способно вызвать эффект домино во всех смежных отраслях. Прежде всего — в товаропроводящей системе, указывает эксперт. То есть сокращения коснуться сотрудников фирм, в той или иной степени обеспечивающих логистику иностранцев. Таким образом, проблема не ограничивается непосредственно закрывающимися компаниями. Это требует регулирования рынка труда в целом, а не только принятия неких оперативных решений относительно пусть и широкого, но все-таки ограниченного перечня фирм.

Тем более, что предлагаемые способы сохранения рабочих мест носят характер паллиатива. В сложившихся реалиях введение внешнего управления и даже национализация могут оказаться не только допустимыми, но и необходимыми шагами, считает Гожий. Но все эти мероприятия лишь на время сгладят остроту проблемы занятости, считает он. Формальные действия не наполнят структуры материальным содержанием: товарами в торговых сетях, комплектующими для производства и тому подобным. Более того, по сути, государство будет вынуждено субсидировать попавшие в трудное положение компании.

Таким образом, констатирует эксперт, уход из нашей страны зарубежного бизнеса высветил более общую проблему, указав на настоятельную необходимость масштабного регулирования рынка труда. Требуется разработка мер эффективного трудоустройства всех людей, лишившихся работы. Это возможно и на основе восстановления института профессиональной переподготовки, и при помощи расширения занятости в государственном секторе, а также в подконтрольных центру корпорациях. На сегодняшний день все более очевидной становится и необходимость создания комплексной системы эффективного трудоустройства граждан.

Иностранные компании, объявившие об уходе или приостановке деятельности в России, как и многие другие экономические агенты находятся в состоянии информационного вакуума, сообщил «Эксперту» старший аналитик компании Esperio Антон Быков. Это значит, что ни они, ни мы не понимаем и не можем спрогнозировать итоговую конфигурацию торгово-экономических условий в России в следующие несколько лет.

Так что под давлением политиков и экстремального эмоционального накала западного общества из-за спецоперации в Украине они вынуждены «выходить» из нашей страны. Понимая это, правительство и пытается заполнить упомянутый информационный вакуум, давая иностранным компаниям понятные ориентиры. Мол, если вы объявляете об уходе из страны, то обратно вас не пустят, а если вы объявляете о приостановке деятельности до прояснения ситуации, то государство готово помочь сохранить бизнес, поясняет аналитик.

При этом, считает он, предлагаемые меры не смогут нивелировать спад и, как следствие, рост безработицы в России до 5,5-6,5%% в 2022 году. Но главное сейчас не дать откатиться назад достигнутому уровню сложности в российской экономике, не потерять компетентных работников, чтобы в 2023-2024 годах не пришлось заново отстраивать бизнес-процессы, а можно было просто продолжить с момента, когда иностранные компании начали приостанавливаться и уходить.

В этом, вероятно, главная суть предлагаемых мер, указал Антон Быков. Кто в такой ситуации окажется наиболее важен для будущего восстановления российской экономики, тоже понятно — это специалисты. Именно их государство и будет пытаться сохранить на проблемных предприятиях вне зависимости от сферы деятельности.