МИД РФ заявил об отказе от участия в работе Совета Европы

Россия не намерена участвовать в деятельности Совета Европы, поскольку западные страны подрывают работу этой организации.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

«Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе», — поясняет российское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что «ход событий становится необратимым» и что Москва «не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения "порядка, основанного на правилах" на замену попираемого США и их сателлитами международного права».

В заявлении МИД подчеркивается, что Россия не собирается участвовать «в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования».

В конце февраля вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой сообщил, что комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации, отмечает «Интерфакс». Толстой осудил это решение, указав на то, что без России работа СЕ теряет смысл. «Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нем не будет правды», — сказал вице-спикер.