Минфин подсчитал доход от размещения средств ФНБ в 2021 году

Доходы федерального бюджета от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в финансовые активы в 2021 году составили 257,3 млрд рублей, из них более 211 млрд рублей были получены за счет дивидендов по обыкновенным акциям Сбербанка, сообщили в Минфине.

«Поступившие в федеральный бюджет в 2021 году доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 257 292,5 млн. рублей (в том числе дивиденды по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в сумме 211 188,0 млн. рублей). Финансовый результат от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, составил отрицательную величину (-)1 157,4 млн. рублей», — говорится в сообщении Минфина.

Совокупная доходность размещения средств ФНБ на счетах ЦБ, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют и золота в обезличенной форме, составила минус 0,05% годовых (1,18% годовых с момента создания фонда), доходность, выраженная в российских рублях – минус 2,98% годовых (15,12% годовых с момента создания фонда).

Доходность размещения средств ФНБ на счетах в ЦБ в долларах США составила минус 0,03% годовых (1,35% годовых с момента создания фонда), в евро — минус 0,11% годовых (0,81% годовых с момента создания фонда), в фунтах стерлингов — минус 1,21% годовых (2,26% годовых с момента создания фонда), в японских иенах — минус 0,10% годовых (минус 0,10% годовых с начала размещения средств ФНБ в данной валюте), в китайских юанях — плюс 0,35% годовых (0,35% годовых с начала размещения средств ФНБ в данной валюте).

Доходность размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБ.РФ в рублях за прошлый год составила 3,8% годовых. Вложения в привилегированные акции нефинансовых организаций дали доход в 3,4% годовых, в рублевые облигации — 4,65% годовых, в долларовые облигации — 3,03% годовых, в привилегированные акции кредитных организаций — 2,17% годовых, в депозиты банков ВТБ и ГПБ — 5,04% годовых, в обыкновенные акции Сбербанка — 9,87% годовых. По обыкновенным акциям «Аэрофлота» с начала инвестирования средств ФНБ (в 2020 году) дивиденды не выплачивались.

Ранее «Эксперт» писал, что объем Фонда национального благосостояния России на 1 февраля 2022 года составил 13,610 трлн рублей, или 10,2% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Месяцем ранее он насчитывал 13,565 трлн рублей.

Из средств фонда в Банке России размещено 38,562 млрд евро, 4,179 млрд фунтов стерлингов, 600,3 млрд японских иен, 226,7 млрд китайских юаней, 266,1 млн рублей и 405,708 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 530,607 млрд рублей, в евробонды Украины вложено $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 294,846 млрд рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции банков — 278,992 млрд рублей, на субординированные депозиты в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов — 138,434 млрд рублей, в акции Сбербанка — 3 трлн рублей, «Аэрофлота» — 47 млрд рублей.

