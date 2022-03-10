Минобороны: из Харькова за рубеж передано более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей

Материалы, попавшие в распоряжение российских военных, подтверждают факт передачи из биологической лаборатории в Харькове за рубеж свыше 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей.

Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. «Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей — блохами и клещами», — цитирует Кириллова ТАСС.

В Минобороны ранее заявили, что получили данные о проекте США в лабораториях на Украине по изучению распространения опасных инфекций мигрирующими птицами. Сообщается, что обнаруженные документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж. По информации министерства, один из документов подтверждает, что опасные исследования в биолабораториях проводились под руководством американских специалистов.

В военном ведомстве рассказали, что полученные материалы содержат предложения по расширению военно-биологической программы США на территории Украины. В Минобороны отметили, что проект по переносу опасных заболеваний птицами является предельно безрассудным и не дает контролировать дальнейшее развитие ситуации.

Сообщается, что проект Р-781 США, который разрабатывался на территории Украины, изучал в качестве агентов биооружия летучих мышей.

В министерстве пояснили, что одна из задач Соединенных Штатов и их союзников — создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы, в частности, славян.

Ранее «Эксперт» писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой прокомментировал реакцию Запада на данные о военных биолабораториях Пентагона на Украине. «То, что представители Вашингтона публично опровергли слухи, как они говорят, о том, что они занимаются какой-то запрещенной деятельностью, это неудивительно», — отметил глава МИД РФ. Также, по его словам, не является неожиданностью, что Евросоюз «тут же в один голос стал говорить, что у ЕС нет никаких данных о том, что американцы военной биологической деятельностью на Украине занимаются». Лавров обратил внимание на то, что США создают свои лаборатории прямо по периметру России и Китая.