Минобороны РФ: Пентагон финансировал на Украине проект по распространению смертельных вирусов

Обнаружены доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы», — сообщил Конашенков.

По его словам, найденные документы свидетельствуют о том, что в созданных и финансируемых на Украине биолабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. «Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов», — отметил представитель Минобороны.

Игорь Конашенков заявил, что в ближайшее время будет опубликован очередной пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представлены результаты их экспертизы.

Ранее «Эксперт» писал, что в Пентагоне утверждают, будто США не занимаются разработками биологического оружия на украинской территории.

Как стало известно 6 марта, на Украине были обнаружены более 30 биолабораторий, проводивших работы по заказу Агентства по сокращению угрозы при Министерстве обороны США. По данным российских военных, 24 февраля украинский минздрав предписал полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в этих лабораториях.