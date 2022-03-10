На КМЗ пытаются сохранить производство

В то время, когда Россию под давлением санкций покидают многие высокотехнологичные компании, критически важно сохранять в работоспособном состоянии отечественный бизнес в данных отраслях. В связи с этим корпоративные конфликты, мешающие нормальному функционированию отдельных предприятий, приобретают весьма высокую социальную значимость.

На московском Карачаровском механическом заводе (КМЗ), являющимся одним из крупнейших в России производителей лифтов и включенном Минпромторгом РФ в перечень системообразующих организаций отрасли тяжелого машиностроения, сегодня приступила к работе новая команда менеджеров во главе с конкурсным управляющим Дмитрием Холевым.

1 марта текущего года по решению суда КМЗ был признан банкротом, а полномочия предыдущего менеджмента во главе с генеральным директором Маратом Тохтиевым, появившимся на предприятии в июне 2021 года, были прекращены.