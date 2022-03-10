Кто и как разыгрывает нефтяную карту

Главным заводилой по традиции выступает США. Вообще, складывается ощущение, что они уже очень давно буквально грезят тем, чтобы изолировать российскую нефть от глобальных поставок, и в текущей ситуации делают все, чтобы достичь своей цели.

Но сами Штаты, учитывая свой относительно небольшой импорт нефти и нефтепродуктов из России, вряд ли могут как-то приблизить исполнение своей мечты. Поэтому они всячески давят на Европу и призывают страны ЕС и Великобританию сократить закупки.

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Этого они пытались добиться и в 2014 году - тогда их мечтой были поставки СПГ в Европу.

Но решение поставленной задачи требует жертв и имеет побочные эффекты в виде роста инфляции. Впрочем, когда президент США Джо Байден анонсировал отказ Штатов от российской нефти, он прямо так и сказал - инфляция - это “плата за свободу”.

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И тем не менее, чтобы американская экономика совсем не разрушилась от взрывного роста цен на углеводороды, Штаты всеми силами пытаются найти новых поставщиков - вместо России.

Широко обсуждается история со снятием санкций с Ирана, что приведет к росту предложения на рынке. Здесь, конечно, американцы ведут откровенно грязную игру. Когда было нужно обвалить цены на нефть, в 2015 году, они уже снимали санкции с Ирана, однако затем решение поменяли и снова ввели ограничения.

Еще более нагло выглядят попытки наладить диалог с Венесуэлой. Была предпринята попытка договориться с Николасом Мадуро о дополнительных поставках нефти, на что получили отказ. Другого варианта и быть не могло, ведь ранее Вашингтон пытался провести смену режима в Венесуэле и ввел ограничения на поставки из этой страны, а теперь прибежал с предложениями.

Пытаются американцы договориться и с ОПЕК. Однако сообщалось, что на звонок Байдена по этому вопросу ОАЭ и Саудовская Аравия даже не стали отвечать.

И тем не менее, накануне в прессу внезапно просочилась информация, что Арабские Эмираты вдруг решили просить своих коллег по ОПЕК увеличить добычу. Правда или нет - сказать сложно, но ОПЕК уже имеет опыт бесконтрольного наращивания добычи, который рано или поздно приводит к обвалу нефтяных котировок, и, вполне возможно, страны-участницы картеля будут предпринимать усилия по сохранению высоких цен.

Да и в рамках ОПЕК+ пока выдерживается дисциплина, а участники в начале месяца заявили, что будут и дальше координировать свои действия с Россией.

И тем не менее, сообщение о намерении ОАЭ нарастить добычу нефти наделало много шуму на рынке. На этом фоне цена смеси Brent буквально за пять минут спикировала со 118 до 106 долларов, а затем показала моментальный отскок примерно на 6 долларов вверх.

Говорить о завершении роста цен на черное золото пока не приходится. Ситуация в мире крайне нестабильная, и лишь Китай, наверное, имеет более или менее комфортные условия - ведь с Россией были заключены долгосрочные соглашения, и цены там явно более выгодные, чем на рынке.

Кроме того, Китай еще не сыграл свою роль на геополитической арене. А ведь Пекин, как известно,

Кто и как разыгрывает нефтяную карту

На фоне геополитической напряженности все больше внимания приковано к ценам на углеводороды, и, как это обычно бывает, крупные страны пытаются разыграть нефтяную карту.

Главным заводилой по традиции выступает США. Вообще, складывается ощущение, что они уже очень давно буквально грезят тем, чтобы изолировать российскую нефть от глобальных поставок, и в текущей ситуации делают все, чтобы достичь своей цели.

Но сами Штаты, учитывая свой относительно небольшой импорт нефти и нефтепродуктов из России, вряд ли могут как-то приблизить исполнение своей мечты. Поэтому они всячески давят на Европу и призывают страны ЕС и Великобританию сократить закупки.

Этого они пытались добиться и в 2014 году - тогда их мечтой были поставки СПГ в Европу.

Но решение поставленной задачи требует жертв и имеет побочные эффекты в виде роста инфляции. Впрочем, когда президент США Джо Байден анонсировал отказ Штатов от российской нефти, он прямо так и сказал - инфляция - это “плата за свободу”.

И тем не менее, чтобы экономика совсем не разрушилась от взрывного роста цен на углеводороды, Штаты всеми силами пытаются найти новых поставщиков - вместо России.

Широко обсуждается история со снятием санкций с Ирана, что приведет к росту предложения на рынке. Здесь, конечно, американцы ведут откровенно грязную игру. Когда было нужно обвалить цены на нефть, в 2015 году, они уже снимали санкции с Ирана, однако затем решение поменяли и снова ввели ограничения.

Еще более нагло выглядят попытки наладить диалог с Венесуэлой. Была предпринята попытка договориться с Николасом Мадуро о дополнительных поставках нефти, на что получили отказ. Другого варианта и быть не могло, ведь ранее Вашингтон пытался провести смену режима в Венесуэле и ввел ограничения на поставки из этой страны, а теперь прибежал с предложениями.

Пытаются американцы договориться и с ОПЕК. Однако сообщалось, что на звонок Байдена по этому вопросу ОАЭ и Саудовская Аравия даже не стали отвечать.

И тем не менее, накануне в прессу внезапно просочилась информация, что Арабские Эмираты вдруг решили просить своих коллег по ОПЕК увеличить добычу. Правда или нет - сказать сложно, но ОПЕК уже имеет опыт бесконтрольного наращивания добычи, который рано или поздно приводит к обвалу нефтяных котировок, и, вполне возможно, страны-участницы картеля будут предпринимать усилия по сохранению высоких цен.

Да и в рамках ОПЕК+ пока выдерживается дисциплина, а участники в начале месяца заявили, что будут и дальше координировать свои действия с Россией.

И тем не менее, сообщение про ОАЭ наделало много шуму на рынке. На этом фоне цена смеси Brent буквально за пять минут спикировала со 118 до 106 долларов, а затем показала моментальный отскок примерно на 6 долларов вверх.

Говорить о завершении роста цен на черное золото пока не приходится. Ситуация в мире крайне нестабильная, и лишь Китай, наверное, имеет более или менее комфортные условия - ведь с Россией были заключены долгосрочные соглашения, и цены там явно более выгодные, чем на рынке.

Кроме того, Китай еще не сыграл свою роль на геополитической арене. А ведь Пекин, как известно, хочет вернуть Тайвань, и считает эту территорию своей. И если в этих водах начнется какая-то операция или появятся военные корабли, то проход танкеров будет парализован. А это неминуемо приведет к еще большему скачку цен. Так что нефтяная игра еще далека от завершения, и сюрпризов может быть еще очень и очень много.