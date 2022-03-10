Информация о договоренности с ОАЭ помогла уронить цены на нефть

В среду на фоне объявленного США эмбарго на импорт энергоносителей из России цена Brent достигала $131,64 за баррель. Однако затем котировки пошли вниз. Сначала это выглядело как техническая коррекция, но потом на рынке заговорили о появлении признаков прогресса американцев в получении нефти из других источников.

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Ряд стран, входящих в ОПЕК, имеет сейчас свободные мощности. Стало известно, что начались соответствующие переговоры с Ираном и Венесуэлой. Агентство Reuters сообщило: Ирак заявил, что может увеличить добычу, если ОПЕК+ попросит об этом. А затем госсекретарь Энтони Блинкен дал понять, что США уже достигли договоренностей о поставках нефти с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Вскоре посол ОАЭ в США Юсефа Аль Отайба заявил: «Мы выступаем за увеличение добычи и будем призывать ОПЕК рассмотреть вопрос о повышении уровня добычи». И хотя посол это еще не уровень принятия решения, и к тому же, его должен принять картель коллегиально, а выступать против России многие его члены явно не готовы, для рынков этого было достаточно.

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«ОАЭ сломлены. Они были одними из последних несогласных, — высказал CNN свое мнение вице-президент по энергетическим фьючерсам в Mizuho Securities Роберт Явгер. — Теперь, когда они это сказали, вы можете ожидать, что и саудовцы скажут то же самое», — предрекает он.

Котировки Brent в нижней точке среды достигали $105,6 за баррель, но затем отскочили выше $110. Ведь ситуация, хотя и стала несколько менее напряженной, но по-прежнему очень далека от полного разрешения. Более того, США сейчас добиваются расширения круга стран, которые наложили бы эмбарго на российские энергоносители.

По данным Rystad, свободные мощности ОПЕК+ сейчас способны дать примерно 4 млн баррелей в сутки. Они сосредоточены преимущественно в Саудовской Аравии, Ираке, Иране и Объединенных Арабских Эмиратах. Ранее они были не готовы занимать чью-либо сторону в конфликте РФ и Запада: рисковать развалом ОПЕК+ многие не хотели.

Но если теперь они согласятся, то этого вполне хватит для замещения российских поставок в США (менее 700 тыс. в день). Это не даст ценам вернуться в районы исторических максимумов. Однако в случае нарастания объемов попадающей под эмбарго нефти, без нового взлета цен будет не обойтись.

