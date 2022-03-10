Объем наличности в РФ сократился впервые за две недели

Объем наличных денег в обращении в РФ, по данным Центробанка на 9 марта, снизился более чем на 25 млрд рублей. Сокращение этого показателя произошло впервые с 24 февраля, когда спрос на наличность за сутки резко вырос с 1,9 млрд до 111,3 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Спрос на наличные деньги в России достиг 25 февраля рекордного уровня в 1,4 трлн рублей, 28 февраля он упал почти в пять раз до 294,2 млрд рублей. В начале марта спрос на наличность варьировался в пределах 211,1 – 314,5 млрд рублей. Перед праздниками произошло дальнейшее замедление: на 5 марта спрос составлял 122,1 млрд рублей. По последним данным ЦБ, за 9 марта объем наличных в обращении уменьшился еще на 25,4 млрд рублей, что стало максимальным сокращением с конца января. Регулятор учел 9 марта операции и за предыдущие выходные дни с 6 по 8 марта.

«Причина сокращения объема наличных — снижение спроса населения. Это снижение вызвано ужесточением денежно-кредитной политики Банка России: повышение ключевой ставки на 10,5 процентных пункта — до 20% способствовало соответствующему росту процентных ставок по вкладам. Набег на банки прекратился, остановился отток средств населения из банков, люди возвращают деньги в банки», — пояснил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Ранее «Эксперт» писал, что объем наличных денег в обращении (вне Банка России) на 1 марта 2022 года составил 15,815 трлн рублей. За месяц показатель денежной базы в узком определении, то есть выпущенных ЦБ наличных денег с учетом остатков в кассах банков, вырос на 2 трлн рублей, или на 14,7%. Статистика Банка России доступна с 2002 года. И такого притока наличности в абсолютном выражении в экономику не было за все время наблюдений. За весь 2020 год, который стал рекордным за десятилетие по приросту наличности, этот показатель увеличился на 2,8 трлн рублей.

