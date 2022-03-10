Посол России в США призвал Вашингтон остановить «незаконные работы в области военной биологии»

Посол России в США Анатолий Антонов потребовал у Вашингтона прекратить «незаконные работы в области военной биологии».

«Призываем Соединенные Штаты немедленно свернуть незаконные работы в области военной биологии, в т. ч. на территории постсоветского пространства», — цитирует «Интерфакс» сообщение, размещенное на странице посольства РФ в Facebook.

Кроме того, Антонов потребовал от американских властей «перестать блокировать усилия международного сообщества по укреплению режима Конвенции о запрещении биологического оружия» и не препятствовать возобновлению работы над эффективным механизмом проверки.

Представитель госдепа Нед Прайс между тем заявил, что Соединенные Штаты не располагают химическими или биологическими лабораториями ни на Украине, ни в каких-либо других странах, и выполняют обязательства по Конвенции о химическом оружии и Конвенции о биологическом оружии. При этом Прайс обвинил в нарушении конвенций саму Россию. По его словам, обвинения в адрес Вашингтона — лишь уловка, чтобы оправдать спецоперацию РФ на Украине.

В Пентагоне также утверждают, что США не занимаются разработками биологического оружия на украинской территории. «Мы не разрабатываем биологическое оружие на Украине», — сказал представитель американского военного ведомства Джон Кирби.

Напомним, 6 марта Минобороны РФ сообщило о том, что на территории Украины обнаружены биологические лаборатории, где по линии военного ведомства США велись работы с возбудителями опасных инфекций. Уточнялось, что от сотрудников биолабораторий была получена секретная документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов. Речь шла, в частности, о вирусах чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

Накануне, 9 марта, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Россия стремится получить доступ к материалам лабораторий на Украине, и это вызывает обеспокоенность у Вашингтона. По ее словам, лаборатории занимались проведением биологических исследований..

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления властей США о мирном использовании биологических разработок в лабораториях Украины несостоятельными. Дипломат потребовала от Вашингтона объяснений по поводу незаконных разработок биооружия.