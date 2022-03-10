Правительство запретило вывоз импортного оборудования

Правительство РФ сегодня определило перечень ввезенных из-за рубежа товаров и оборудования, которые до конца 2022 года будет запрещено вывозить за границу. В окончательный список должны войти более 200 позиций. Он будет опубликован в ближайшие 2-3 дня. Но уже сейчас ясно, что речь идет прежде всего о высокотехнологичных изделиях.

Ещё 24 февраля текущего года появились сообщения, что на таможенных постах в аэропортах сотрудники стали внимательно проверять у вылетающих за рубеж взятые с собой лекарства, особенно, если речь шла о пассажирах бизнес-джетов. Впрочем, у физических лиц таможенники тогда ничего не изымали. Чего не скажешь о грузах, оформленных юридическими лицами.

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По неофициальной информации, уже конце прошлого месяца большая часть ранее ввезенного в Россию медицинского оборудования и лекарственных препаратов в случае попытки их вывоза немедленно задерживались и помещались на таможенные склады.

6 марта правительство прояснило ситуацию. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление №302, согласно которому был введён «временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортёров или проходят таможенные процедуры».

Таким образом, правительство надеется предупредить дефицит медицинского оборудования и материалов на территории страны из-за введённых «недружественными государствами» санкций. Фактически этот шаг направлен на то, чтобы иностранные медицинские компании в случае бегства с российского рынка не смогли прихватить с собой специфические средства производства.

На этом кабинет министров не остановился. Запретив реэкспорт лекарств, было решено упростить их импорт. 10 марта правительство направило в Госдуму законопроект «О регулировании допуска иностранных лекарств на российский рынок». Кабмин испрашивает у депутатов согласия на немедленное принятие им решения об упрощённом порядке допуска на российский рынок иностранных медикаментов, в случае их нехватки в 2022 году.

Предполагается, что с санкции правительства вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до 31 декабря 2022 года продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке (сейчас только в российской упаковке).

Авторы законопроекта уверены, что расширение полномочий правительства «позволит упростить и ускорить ввод медикаментов на отечественный рынок, а также минимизировать риски влияния на лекарственное обеспечение внешних санкций».

В последние дни речь зашла об ограничительных мерах и в отношении не только медицинской техники. Начиная с конца февраля о полном выходе с российского рынка или хотя бы об ограничении своей деятельности заявили около ста иностранных компаний. Это неизбежно приведет не только к дефициту оригинальной продукции, но и к массовым увольнениям сотрудников.

Сейчас в правительстве обсуждается законопроект о возможном введении в отношении ряда «беглецов» внешнего управления или даже проведения национализации. Но пока этот документ, по информации из правительственных кругов, еще «сырой». Требуется его доработка. Более того, в окружении Михаила Мишустина якобы даже недовольны, что информация об этой мере была распространена еще 7 марта представителями «Единой России». Однако ряд запретительных шагов уже предпринят. Правда, все они — несколько иного свойства.

Список расширяется

8 марта Владимир Путин подписал указ «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности». В документе говорится о запрете на ввоз или вывоз из России продукции или сырья согласно перечням, определяемым правительством РФ.

Устанавливаются также исключения для ввоза и вывоза из России продукции или сырья для граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства для личного пользования. Кабмину было поручено в двухдневный срок составить списки иностранных государств, необходимые для применения указанных мер.

В принципе, правительство еще 7 марта представило список из 48 «недружественных государств», куда вошли США и страны-члены ЕС. Но для экспортного эмбарго наверняка придется этот список существенно подкорректировать. Скорее всего, в сторону его увеличения. 10 марта кабинет министров во исполнение президентского указа также подготовил перечень ранее ввезённых в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны. Решение будет действовать до конца 2022 года.

Непосредственно в список должно войти более 200 товарных позиций. Пока они уточняются. Но уже ясно, что в перечень включили технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, а также железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели.

Вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии. В отношении последних будет действовать разрешительный порядок вывоза, утверждённый отдельным постановлением правительства.

Отдельно достанется Финляндии и Швеции. В эти страны правительство РФ пока временно ограничивает вывоз некоторых видов лесоматериалов. Экспорт круглого леса прекращен еще в конце прошлого года за счет введения запретительных таможенных пошлин.