Производителей и импортеров медицинских изделий обязали сообщать об уходе из РФ за полгода

Компании, которые выпускают медицинские изделия, а также организации, поставляющие такие изделия в Россию, не могут приостанавливать или прекращать свою деятельность без уведомления властей.

Соответствующие поправки содержатся в правительственном законопроекте, опубликованном в думской электронной базе, внимание на документ обратило агентство ТАСС. Мера направлена на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в России в условиях жестких санкций, введенных Западом после начала спецоперации РФ в Украине.

Уточняется, что уведомление от желающей уйти с российского рынка компании, производящей или импортирующей медизделия, должно поступить властям как минимум за шесть месяцев до приостановки производства или прекращения поставок.

«Производители медицинских изделий, организации, осуществляющие ввоз медицинских изделий в РФ, не вправе приостанавливать или прекращать соответственно производство медицинских изделий, ввоз медицинских изделий в РФ без предварительного, не позднее чем за шесть месяцев, уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти», — отмечается в тексте законопроекта.

В документе поясняется, что новая норма вводится «в целях недопущения возникновения дефектуры медицинских изделий или риска ее возникновения в связи с введением в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, а также в целях недопущения создания угрозы жизни и здоровью граждан».

Ранее «Эксперт» писал о том, что, по данным Минпромторга, запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств, а также сырья для них в России хватит на срок до года. Отмечается, что запас препаратов большинства международных непатентованных наименований составляет более четверти от продаж за 2021 год. «Проведен оперативный мониторинг остатков лекарственных препаратов и сырья, необходимого для их производства применительно к лекарственным препаратам из перечня жизненно необходимых и важнейших, по результатам которого выявлен запас (составляющий до года) как готовой продукции у производителей, так и сырья. Причем по большинству международных непатентованных наименований запас готовой продукции превышает 25% от общего годового объема продаж за 2021 год», — сообщили в пресс-службе министерства. В настоящий момент Минпромторг и Минтранс работают над решением логистических проблем, возникших «абсолютно у всех производителей во всех отраслях». Фарминдустрия находится в приоритете, подчеркнули в Минпромторге.