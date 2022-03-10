Путин и Лукашенко проведут переговоры в Москве

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Москве.

Об этом рассказал журналистам руководитель пресс-службы главы РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, лидеры двух стран встретятся в пятницу, 11 марта, передаёт РИА Новости.

«Да, действительно, президент Белоруссии Александр Лукашенко завтра с рабочим визитом будет в Москве. Состоятся его переговоры с президентом Путиным», – сказал Песков.

Ранее о предстоящих переговорах также заявил Лукашенко. По его словам, они собираются обсудить с Путиным союзную кооперацию и ситуацию на Украине.

