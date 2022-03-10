Путин поддержал идею внешнего управления уходящими с рынка компаниями

Глава РФ Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка.

Об этом президент заявил в ходе совещания с членами Кабмина. В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство тщательно следит за ситуацией. По его словам, сейчас большинство иностранных компаний объявляют о временной приостановке работы с сохранением рабочих мест и заработной платы.

«Мы подготовили законопроект, который направлен на предотвращение закрытия производств, – цитирует Мишустина РИА Новости. – Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях Кабмин предлагает вводить внешнюю администрацию».

Как пояснил премьер, в зависимости от решения владельца внешняя администрация будет определять дальнейшую судьбу предприятия, а ключевой задачей при этом будет сохранение профиля деятельности организации и рабочих мест».

Отвечая на это предложение, Путин подчеркнул, что наша страна ни от кого не закрывается и готова работать со всеми иностранными партнёрами.

«Права тех зарубежных инвесторов и коллег, которые остаются на российском рынке и работают в нашей стране, должны быть надежно защищены. Я прошу Кабмин не упускать это из виду. Те, кто собираются закрывать свои производства — здесь нужно действовать решительно. Необходимо тогда как вот предложил премьер-министр, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», – резюмировал президент, поручив не допускать «никакого произвола».

