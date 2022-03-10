Росавиация опровергла сообщение о перерегистрации и возврате из лизинга самолетов

Федеральное агентство воздушного транспорта опровергло ряд заявлений начальника Управления поддержания летной годности Валерия Кудинова, сделанных сегодня в ходе конференции «Настоящее и будущее воздушных судов» на выставке MRO Russia&CIS, проходящей в московском Центре международной торговли.

Валерий Кудинов заявил на мероприятии, что начиная с последних чисел февраля в Государственный реестр гражданских воздушных судов были внесены 180 самолетов авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Ютейр», «Ижавиа» и других, а также, что российские перевозчики готовы вернуть часть самолетов лизингодателям в силу санкций. Кроме того, начальник управления Росавиации сказал, что авиакомпании обращались в Китай с запросом на получение запчастей, однако «китайцы отказали».

«Заявления начальника Управления поддержания летной годности воздушных судов Валерия Кудинова в отношении количества и типов воздушных судов, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, не соответствуют действительности. Также не соответствуют действительности и другие заявления В. Кудинова, касающиеся взаимоотношений хозяйствующих субъектов — авиакомпаний РФ и лизингодателей самолетов», — прокомментировали выступление чиновника в Росавиации, добавив, что в компетенцию и зону ответственности данного спикера не входят вопросы регистрации ВС, он не обладает достоверными сведениями о состоянии и ведении Госреестра и не уполномочен делать официальные заявления.

Источник в одной из российских авиакомпаний сообщил «Эксперту», что запросы относительно получения у китайских партнеров запчастей для самолетов, действительно, были, однако отказа не поступало. «Решение на данный момент не принято», — подчеркнул представитель авиаперевозчика.

Напомним, что в настоящее время одним из элементов санкционного давления на РФ стало требование некоторых западных компаний возврата их российскими контрагентами самолетов из лизинга под угрозой конфискации, которое привело к ограничениям на полеты россиян за рубеж. В дополнение к этому многими провайдерами отказано российским эксплуатантам в техническом обслуживании воздушных судов зарубежного производства. Эмбарго наложено и на поставки Западом запасных частей.