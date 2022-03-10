Рубль устал падать

Сейчас внимание инвесторов всего мира приковано к переговорам глав МИД России и Украины. Западные инвесторы вчера мощными покупками рисковых активов отреагировали на сам факт предстоящей встречи. Эти позитивные настроения в мире привели к тому, что сегодня курс рубля впервые за последнее время не падал в первые пару часов торгов. После высоковолатильного открытия пара доллар-рубль залегла в боковик возле отметки 120.
С утра ожидалось, что дальнейшая судьба российской валюты будет зависеть от итогов встречи глав МИД двух стран и того, какие заявления они сделают после. Встреча завершилась, и, хотя каких-то громких заявлений не прозвучало, на 15 часов рубль котируется в районе 117 руб. за доллар.
В целом, с большей вероятностью, рубль будет расти в краткосрочной перспективе, нежели падать. В нынешних условиях разрушения почти всех логистических цепочек импортеры сократили свою активность, в том числе и на валютном рынке. Уход из России многих компаний с мировыми именами с поставками своих товаров также снизит спрос на валюту.
При этом с каждым днем все больше и больше будет прослеживаться эффект от предпринятых Банком России мер поддержки рубля, наиболее значимым из которых является обязательная продажа 80% валютной выручки.
Небольшой обвал цен на сырье не будет оказывать негативного влияния на курс рубля. Вчера же нефть, основной источник валютной выручки России, рухнула на 17%, уходя в район $110 за баррель.
Кроме ожиданий урегулирования военного конфликта на Украине, трейдеры продажами нефтяных фьючерсов отреагировали на сигналы со стороны ОАЭ о том, что страна будет рекомендовать участникам ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти.
Но вряд ли эта инициатива найдет поддержку. Во-первых, в ситуации, когда многие потребители отказываются от закупок российской нефти, Россия данный шаг может не поддержать. Во-вторых, ОПЕК+ и так добывает нефти меньше установленных квот, поскольку далеко не все участники картеля чисто технологически могут нарастить добычу.
Вряд ли изменит ситуацию на мировом рынке и решение некоторых стран начать нефтяные интервенции, распечатав стратегические резервы. Международное энергетическое агентство говорит о 60 млн баррелей нефти, которые США готовы продать из запасов. Это меньше, чем страна добывает за 6 дней, и принципиально ситуацию в мире не изменит.
Так что вчерашний обвал котировок нефти выглядит просто сильной фиксацией прибыли спекулянтами. Сегодня в первой половине дня «черное золото» подорожало на 5%.
О том, что вчерашние ожидания достижения мира на Украине были завышенными, говорит и тот факт, что американские фьючерсы сегодня снижаются на 0,7%, а фондовая Европа падает на 2%.