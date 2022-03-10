Рубль устал падать

Сейчас внимание инвесторов всего мира приковано к переговорам глав МИД России и Украины. Западные инвесторы вчера мощными покупками рисковых активов отреагировали на сам факт предстоящей встречи. Эти позитивные настроения в мире привели к тому, что сегодня курс рубля впервые за последнее время не падал в первые пару часов торгов. После высоковолатильного открытия пара доллар-рубль залегла в боковик возле отметки 120.

С утра ожидалось, что дальнейшая судьба российской валюты будет зависеть от итогов встречи глав МИД двух стран и того, какие заявления они сделают после. Встреча завершилась, и, хотя каких-то громких заявлений не прозвучало, на 15 часов рубль котируется в районе 117 руб. за доллар.