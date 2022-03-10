Санкции США: чья бы корова мычала

Человеческая психология адаптивна. Люди очень быстро привыкают к изменению реальности, после чего начинают рассматривать новую реальность как новую нормальность. Примерно это произошло и с россиянами. Люди рассматривают всю антироссийскую истерию на Западе (санкции, временный уход ряда компаний с российского рынка, преследование русских и русскости) как некую новую нормальность. Оправдывают ее фразами из серии «ну а чего вы еще от них ждали» или «а как они еще должны реагировать»?

Подобные взгляды, наверное, имеют право на существование, однако они звучат как некое оправдание Запада. И если россияне хотят видеть новый мир с едиными правилами игры для всех (а в том числе за это мы сейчас боремся на Украине), то вместо оправданий должны все-таки звучать сравнения. Сравнения реакции Запада на действия России и тех же Соединенных Штатов.

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Ни для кого не секрет, что Владимир Путин в глобальной шахматной партии старается играть черными. Российская Федерация стремится в инициативном порядке не принимать никаких шагов, которые подрывает существующий порядок – однако если Штаты делают это первыми, то и Москве приходится рассматривать для себя такую возможность. Но при этом, реализуя ее куда тоньше и законнее.

В частности, события 2014 года в Крыму были зеркальным отражением ситуации с Косово. И не просто зеркальным, а куда более легитимным и легальным (никаких массовых депортаций украинцев, прошедший по всем правилам референдум и т. п.). Заявления американских и европейских экспертов о том, что «Крым – это другое, он вошел в состав России, тогда как Косово провозгласило независимость» разбиваются о ту логику, что том, что в 2014 году свободно голосующий на легитимном референдуме народ обладал полной субъектностью для принятия решения о своем будущем.

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Нынешняя же военная операция – а, по сути, реализация права России на самозащиту, предполагающая вторжение на территорию другого суверенного государства – рассматривается некоторыми как следствие того прецедента, который был создан Соединенными Штатами в Ираке. Операции, которая была поддержана значительной частью западной публики и за которую против США не вводили никаких санкций. И это при том, что причины, ход и последствия этой операции были, мягко говоря, куда сомнительнее, чем у российской на Украине.

Право на самозащиту

Так, мотивом для ввода американских войск в Ирак были правозащитные моменты, а также слухи о том, что Саддам Хусейн якобы обладает химическим оружием. При этом в реальности Ирак не представлял никакой военной угрозы ни для Соединенных Штатов, ни для их союзников: Саддам Хусейн не собирался высаживать десант в Манхеттене, атаковать Саудовскую Аравию или снова Кувейт. Ровно так же он не представлял ни идеологической, ни экономической угрозы. Наконец, у него было химического оружия. Таким образом, реальной причиной ввода было исключительно желание Америки получить иракскую нефть, а также мечтания функционеров администрации Буша-младшего о «демократизации» региона (т.н. концепция «Большого Ближнего Востока»).

Что же касается Украины, то она – при нынешнем режиме – стала самой настоящей угрозой национальной безопасности РФ. В военном плане (украинские власти готовы были предоставить свою территорию для размещения американских ракет малой и средней дальности – а от украинской территории до Москвы всего 450 километров). В экономическом плане (майданный режим не только создавал нестабильность на западных границах РФ, но и серьезно мешал торгово-экономическому взаимодействию с Европой – в частности, пытался шантажировать в газовом вопросе). В идеологическом плане – радикальный украинский национализм был крайне опасен, уже перейдя, путем «бандеризации», ту черту, которач отделяет национализм от нацизма. В гуманитарном плане – киевский режим регулярно обстреливал ЛНР и ДНР, при том, что все больше и больше их граждан получали российские паспорта. Наконец, в тотальном плане – взращиваемый на Украине проект «Антироссия» ставил целью украинской государственности конфликт с Москвой. Проще говоря, украинские элиты и вся государственная система просто не видели себя в рамках концепции мирного сосуществования с РФ, не говоря уже о каком-то добрососедстве. Именно поэтому Россия и реализовала свое право на самооборону.

Что касается хода операции, то в упомятом и в других прецедентах США ничем себя не ограничивали в ходе боевых действий. Это справедливо для оценки их действий в Югославии в 1999 году и Афганистане с 2001-го, а после – в Сирии. Города нещадно бомбились, в результате чего жилые кварталы просто стирались в пыль – все для того, чтобы армии было проще заходить. Гражданское население, представлявшее хотя бы минимальную угрозу для солдат (например, если местные подошли слишком близко) регулярно отстреливалось. Иногда под обстрел попадали даже работавшие на западные страны журналисты, которые смели освещать бесчинства западных бойцов.

Россия же проводит операцию совершенно по другим принципам. Минимальные разрушения гражданской инфраструктуры, максимально щадящее отношение к жителям и даже к солдатам противника. Никакого массового уничтожения городов артиллерией перед входом туда войск (что, к сожалению, действительно ведет к лишним жертвам со стороны российских военных). А все потому, что Москва рассматривает украинцев как своих людей и людей вообще, тогда как для Вашингтона мирное население воспринималось как расходный материал. Кроме того, Россия делает все, чтобы максимально облегчить процесс интеграции и примирения после завершения спецоперации, а США об этом особо не думали. Считали, что править можно и на штыках.

Наконец, после завершения своих военных операций (в Ираке, Ливии, Афганистане) Америка оставляла за собой разрушенную во всех смыслах страну. И не просто разрушенную, а откатившуюся на десятилетия в экономическом, культурном и цивилизационном развитии. Ливии не стало, Ирак бесконтрольно разваливается на части, Афганистан пытается собраться. Вашингтон несет не демократию, а смерть. Российские же цели и методы в отношении Украины принципиально отличаются от тех примеров, которые за последние десятилетия дала миру Америка.

Так против кого в итоге нужно вводить санкции? Против США, которые вбамбливают страны в каменный век ради глобального доминирования и жажды наживы? Или против России, которая реализует право на самозащиту, причем старается делать это в максимально щадящем режиме для местного населения? Ответ очевиден. Правда, для Запада и цивилизованного мира (то есть Незапада) эта очевидность различная.