Китайские производители сократили поставки смартфонов в Россию

Из России в массовом порядке уходят западные фирмы, но Huawei, Xiaomi, Oppo и другие производители смартфонов из КНР не торопятся пользоваться удачным моментом и занимать их место. Несмотря на давление Пекина, фактически поддержавшего Москву, производители китайских смартфонов, на долю которых приходится 60% российского рынка, сократили поставки продукции в Россию. Во всем виноваты, пишет Financial Times (FT), обвалившийся рубль и западные санкции.

За две недели военной операции на Украине Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию как минимум наполовину.

«Сейчас политически рискованно открыто заявить о приостановке работы на российском рынке, как это сделали Apple и Samsung,- приводит FT слова одного из бывших менеджеров Xiaomi, который имеет в виду поддержку Пекином Москвы в конфликте вокруг Украины.- Но с точки зрения бизнеса имеет смысл отойти в сторонку и посмотреть, что будет дальше».

В прошлом году Пекин и Москва установили рекорд в торговле, объем которой достиг 146 млрд долларов. При этом на долю КНР приходятся около 14% всего российского импорта, включая львиную долю импорта электроники. Сейчас благодаря массовой приостановке деятельности в России западных компаний, казалось бы, самое время для китайского бизнеса занять освободившуюся нишу и еще больше укрепить свои позиции в России. Однако этому логичному ходу мешает форс-мажорное обстоятельство – обвал в последние две недели российского рубля по отношению к американскому доллару. Для того, чтобы избежать убытков при нынешнем курсе, китайским производителям приходится сильно повышать цену за свои смартфоны.

«Во избежание убытков каждый день необходимо устанавливать новые цены», - объясняет проблему аналитик из Counterpoint Research Айвэн Лэм.

По словам Лэма, многие продавцы смартфонов из России перестали делать новые заказы китайским производителям из-за крайней волатильности валютных курсов, которая делает деятельность в России сейчас очень рискованной.

Не вызывает у китайских бизнесменов особой радости, как нетрудно догадаться, и высокая вероятность попасть под вторичные санкции Запада. В Вашингтоне крайне негативно относятся к продолжающемуся сотрудничеству с Россией китайского бизнеса, которое ослабляет действия США, и угрожают наказаниями китайским компаниям, нарушающим запрет.

При этом многие китайские бизнесмены боятся еще и повторения истории с финансовым директором Huawei Мэн Ваньчжоу, которой пришлось несколько лет находиться под домашним арестом в Канаде после ареста за нарушение американских санкций.

У Чжаня Кая из шанхайской адвокатской конторы East & Concord Partners, который консультирует китайских бизнесменов, работающих с Россией, в последние дни раскалился телефон. Ему звонят клиенты и задают вопросы о западных санкциях против России, по которым до сих пор нет ясности.

Пекин пообещал Москве сохранение нормальных торговых и экономических связей. Китайские компании не следуют примеру западных коллег и не уходят из России. Например, два крупнейших автопроизводителя Китая - Great Wall Motor и Geely заявили 9 марта, что не планируют останавливать бизнес в России.

Главная проблема – финансирование торговли между Россией и КНР в нынешней обстановке. В Китае уже не один год действует система оповещения о финансовых транзакциях Cips, работающая с юанями, но ей еще далеко до западного аналога SWIFT.

Все больше китайских компаний переходят в торговле с российскими партнерами на юани, но их далеко не все устраивает.

«Для открытия банковского счета в юанях в Москве из-за наплыва желающих сейчас требуется как минимум две недели»,- жалуется Джон Цзинь, менеджер по заграничным продажам производящей игрушки компании из Хойчжоу, работающей в России.

Сотрудник китайской компании Electronics Co, производящей медицинское оборудование, сетует на то, что после отключения ряда российских банков от SWIFT многие российские клиенты перестали делать заказы. С одной стороны, возникли очень большие трудности в осуществлении платежей в долларах и евро, а с другой, большинство российских банков не проводят платежи в юанях и не имеют в наличии достаточных запасов китайской валюты.

Вместе с тем, по словам менеджера, у российского рынка очень большой потенциал и Россия будет еще больше нуждаться в товарах из Китая. «Но сейчас мы не будем торопиться и дождемся лучших времен», - резюмирует он.